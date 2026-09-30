New York Knicks, Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk NBA şampiyonu olup olmayacağına henüz karar vermedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeni sezonun ilk antrenmanını salı günü gerçekleştiren Knicks'te başantrenör Mike Brown, olası Beyaz Saray ziyaretine ilişkin soruyu yanıtladı.
Brown, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Hayır, bu hâlâ oyuncularımızın ve organizasyonumuzun kendi içinde görüştüğü bir konu. Ne yapmaya karar verirsek verelim, bunu hep birlikte yapacağız."
ABD başkanlarının son NBA şampiyonunu Beyaz Saray'a davet etmesi uzun yıllardır süregelen bir gelenek olsa da Trump döneminde bu ziyaretler gerçekleşmedi. Trump'ın ilk başkanlık döneminde ve 2024'te yeniden seçilmesinin ardından hiçbir NBA takımı Beyaz Saray'a gitmedi.
Bununla birlikte Trump ile Knicks'in sahibi James Dolan arasındaki yakın ilişki, New York ekibinin ziyaret ihtimalini güçlendiriyor. Trump, Madison Square Garden'da oynanan NBA Finalleri'nin üçüncü maçında Dolan ile yan yana oturmuştu. Dolan da Knicks'in şampiyonluğunun ardından, davet gelmesi hâlinde kabul edileceğini belirtmişti.
NBA şampiyonlarının Beyaz Saray ziyaretleri, Boston Celtics'in 1963'te gerçekleştirdiği ziyaretle başladı. Basketbola olan ilgisiyle bilinen eski ABD Başkanı Barack Obama, görev yaptığı her yıl şampiyon takımı ağırladı.
Trump ise bazı NBA oyuncularıyla yaşadığı anlaşmazlıklarla gündeme geldi. Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry ile o dönem Cleveland Cavaliers forması giyen LeBron James'in takımlarının Beyaz Saray'a gitmek istemediğini söylemesinin ardından Trump, 2018 NBA Finalleri sırasında şampiyon olacak takımı davet etmeyeceğini açıklamıştı.
2025 NBA şampiyonu Oklahoma City Thunder da geçen sezon Beyaz Saray'ı ziyaret etmedi. Thunder, ziyaretin gerçekleşmemesini uygun bir takvim oluşturulamamasına bağladı.
Takımlar genellikle Beyaz Saray ziyaretlerini, Washington Wizards ile karşılaşmak üzere başkentte bulundukları tarihlere denk getirmeye çalışıyor. Knicks'in Washington'daki maçları 18 Aralık ve 16 Mart'ta oynanacak.
Brown, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Hayır, bu hâlâ oyuncularımızın ve organizasyonumuzun kendi içinde görüştüğü bir konu. Ne yapmaya karar verirsek verelim, bunu hep birlikte yapacağız."
ABD başkanlarının son NBA şampiyonunu Beyaz Saray'a davet etmesi uzun yıllardır süregelen bir gelenek olsa da Trump döneminde bu ziyaretler gerçekleşmedi. Trump'ın ilk başkanlık döneminde ve 2024'te yeniden seçilmesinin ardından hiçbir NBA takımı Beyaz Saray'a gitmedi.
Bununla birlikte Trump ile Knicks'in sahibi James Dolan arasındaki yakın ilişki, New York ekibinin ziyaret ihtimalini güçlendiriyor. Trump, Madison Square Garden'da oynanan NBA Finalleri'nin üçüncü maçında Dolan ile yan yana oturmuştu. Dolan da Knicks'in şampiyonluğunun ardından, davet gelmesi hâlinde kabul edileceğini belirtmişti.
NBA şampiyonlarının Beyaz Saray ziyaretleri, Boston Celtics'in 1963'te gerçekleştirdiği ziyaretle başladı. Basketbola olan ilgisiyle bilinen eski ABD Başkanı Barack Obama, görev yaptığı her yıl şampiyon takımı ağırladı.
Trump ise bazı NBA oyuncularıyla yaşadığı anlaşmazlıklarla gündeme geldi. Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry ile o dönem Cleveland Cavaliers forması giyen LeBron James'in takımlarının Beyaz Saray'a gitmek istemediğini söylemesinin ardından Trump, 2018 NBA Finalleri sırasında şampiyon olacak takımı davet etmeyeceğini açıklamıştı.
2025 NBA şampiyonu Oklahoma City Thunder da geçen sezon Beyaz Saray'ı ziyaret etmedi. Thunder, ziyaretin gerçekleşmemesini uygun bir takvim oluşturulamamasına bağladı.
Takımlar genellikle Beyaz Saray ziyaretlerini, Washington Wizards ile karşılaşmak üzere başkentte bulundukları tarihlere denk getirmeye çalışıyor. Knicks'in Washington'daki maçları 18 Aralık ve 16 Mart'ta oynanacak.