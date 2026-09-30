Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving'in takımdaki uzun vadeli geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken, Miami Heat'in olası bir takas için devreye girebileceği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yaz boyunca Irving'in Dallas'taki geleceğine ilişkin iddialar gündemde kalırken, bir takas gerçekleşmesi hâlinde oyuncuyla ilgilenebilecek takımlar da ortaya çıkmaya başladı.
NBA muhabiri Jake Fischer, Bleacher Report'ta yaptığı açıklamada Heat'in Irving'e daha önce ilgi gösterdiğini belirterek, Miami'nin yeni sezonda yıldız guardın olası adreslerinden biri olabileceğini söyledi:
"Heat'in onunla ilgilendiğine dair bazı duyumlar zaten var. Miami, oyun kurucu rotasyonunun mevcut durumu nedeniyle, lig çevrelerinde Kyrie Irving'in olası takas adresleri arasında ilk akla gelen takımlardan biri."
Ancak hakkındaki iddialara ve geleceğine ilişkin belirsizliğe rağmen Irving, Dallas ile yoluna devam etmeye odaklanıyor.
Üç yıllık, 119 milyon dolarlık sözleşme uzatmasının ikinci sezonuna girecek olan yıldız oyuncu, ön çapraz bağ yırtığının ardından geçirdiği iyileşme süreci nedeniyle 2025-26 sezonunun tamamını kaçırmıştı.
Yeniden sahalara dönmeye hazırlanan Irving, Mavericks ile kazanmayı ve şampiyonluk yarışının içinde yer almayı hedefliyor.
Geçen hafta basın mensuplarına konuşan Irving, şu ifadeleri kullandı:
"Herkes bunu büyütmeyi seviyor. Sosyal medyada herkes bu konuyu konuşmayı seviyor ve bu beni rahatsız etmiyor. Bu organizasyona yönelik haklı eleştirilerin hepsini kabul ediyorum. Bundan hiçbir zaman kaçmayacağım. Ama benim odaklandığım şey gelişmeye devam etmek ve bu arkadaşlarla birlikte elimden gelenin en iyisini ortaya koymak."
Irving, takım olarak hedeflerine ilişkin ise şunları söyledi:
"Sahaya çıktığımızda da keyif almak istiyoruz. Keyif almak derken en üst seviyede rekabet etmeyi kastediyoruz. Kazanmaya çalışıyoruz."
NBA muhabiri Jake Fischer, Bleacher Report'ta yaptığı açıklamada Heat'in Irving'e daha önce ilgi gösterdiğini belirterek, Miami'nin yeni sezonda yıldız guardın olası adreslerinden biri olabileceğini söyledi:
"Heat'in onunla ilgilendiğine dair bazı duyumlar zaten var. Miami, oyun kurucu rotasyonunun mevcut durumu nedeniyle, lig çevrelerinde Kyrie Irving'in olası takas adresleri arasında ilk akla gelen takımlardan biri."
Ancak hakkındaki iddialara ve geleceğine ilişkin belirsizliğe rağmen Irving, Dallas ile yoluna devam etmeye odaklanıyor.
Üç yıllık, 119 milyon dolarlık sözleşme uzatmasının ikinci sezonuna girecek olan yıldız oyuncu, ön çapraz bağ yırtığının ardından geçirdiği iyileşme süreci nedeniyle 2025-26 sezonunun tamamını kaçırmıştı.
Yeniden sahalara dönmeye hazırlanan Irving, Mavericks ile kazanmayı ve şampiyonluk yarışının içinde yer almayı hedefliyor.
Geçen hafta basın mensuplarına konuşan Irving, şu ifadeleri kullandı:
"Herkes bunu büyütmeyi seviyor. Sosyal medyada herkes bu konuyu konuşmayı seviyor ve bu beni rahatsız etmiyor. Bu organizasyona yönelik haklı eleştirilerin hepsini kabul ediyorum. Bundan hiçbir zaman kaçmayacağım. Ama benim odaklandığım şey gelişmeye devam etmek ve bu arkadaşlarla birlikte elimden gelenin en iyisini ortaya koymak."
Irving, takım olarak hedeflerine ilişkin ise şunları söyledi:
"Sahaya çıktığımızda da keyif almak istiyoruz. Keyif almak derken en üst seviyede rekabet etmeyi kastediyoruz. Kazanmaya çalışıyoruz."