Tecrübeli guard D'Angelo Russell, kariyerine 2026-27 sezonunda Çin'de devam etmeye hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 30 yaşındaki oyuncunun, Çin Basketbol Ligi'nde mücadele eden Shanghai Sharks ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Bu transfer, Russell'ın kariyerindeki ilk ABD dışı deneyimi olacak.
Eski Los Angeles Lakers oyuncusu, geçen hafta Memphis Grizzlies tarafından serbest bırakılmasının ardından serbest oyuncu piyasasına çıkmıştı.
Memphis, kadrosundaki oyuncu sayısını azaltmak amacıyla Russell ile yollarını ayırmış ve oyuncunun zorunlu bekleme sürecini tamamladıktan sonra başka bir takımla sözleşme imzalamasının önünü açmıştı.
Russell, altı takımın dahil olduğu bir takasla Washington Wizards'tan Grizzlies'e gönderilmeden önce, 2026-27 sezonu için 5 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmıştı.
2015 NBA Draftı'nın ikinci sıra seçimi olan Russell, geçen sezon Dallas Mavericks formasıyla çıktığı 26 maçta 10,2 sayı, 4 asist ve 2,3 ribaund ortalamaları yakaladı.
Draft sınıfının en önemli yeteneklerinden biri olarak NBA'e adım atan Russell, 2015 yılında Los Angeles Lakers tarafından ikinci sıradan seçilmişti.
Los Angeles'ta geçirdiği iki sezonun ardından 2017'de Brooklyn Nets'e takas edildi. Bu anlaşmayla Brook Lopez ve Kyle Kuzma'nın draft hakları Lakers'a gitmişti.
Russell, bireysel açıdan kariyerinin en başarılı dönemini Brooklyn'de yaşadı ve 2019 yılında All-Star seçildi.
Sakatlanan Victor Oladipo'nun yerine All-Star kadrosuna alınan Russell, kariyerindeki ilk All-Star seçimini elde ederken, 2014'te Joe Johnson'dan bu yana bu başarıya ulaşan ilk Nets oyuncusu oldu.
Daha sonra Golden State Warriors ve Minnesota Timberwolves formaları giyen Russell, ikinci kez Lakers'ta oynadıktan sonra kariyerini Brooklyn ve Dallas'ta sürdürdü.
Russell, NBA kariyerinde çıktığı 655 normal sezon maçında 17 sayı, 3,3 ribaund ve 5,6 asist ortalamaları yakaladı.
Eski Los Angeles Lakers oyuncusu, geçen hafta Memphis Grizzlies tarafından serbest bırakılmasının ardından serbest oyuncu piyasasına çıkmıştı.
Memphis, kadrosundaki oyuncu sayısını azaltmak amacıyla Russell ile yollarını ayırmış ve oyuncunun zorunlu bekleme sürecini tamamladıktan sonra başka bir takımla sözleşme imzalamasının önünü açmıştı.
Russell, altı takımın dahil olduğu bir takasla Washington Wizards'tan Grizzlies'e gönderilmeden önce, 2026-27 sezonu için 5 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmıştı.
2015 NBA Draftı'nın ikinci sıra seçimi olan Russell, geçen sezon Dallas Mavericks formasıyla çıktığı 26 maçta 10,2 sayı, 4 asist ve 2,3 ribaund ortalamaları yakaladı.
Draft sınıfının en önemli yeteneklerinden biri olarak NBA'e adım atan Russell, 2015 yılında Los Angeles Lakers tarafından ikinci sıradan seçilmişti.
Los Angeles'ta geçirdiği iki sezonun ardından 2017'de Brooklyn Nets'e takas edildi. Bu anlaşmayla Brook Lopez ve Kyle Kuzma'nın draft hakları Lakers'a gitmişti.
Russell, bireysel açıdan kariyerinin en başarılı dönemini Brooklyn'de yaşadı ve 2019 yılında All-Star seçildi.
Sakatlanan Victor Oladipo'nun yerine All-Star kadrosuna alınan Russell, kariyerindeki ilk All-Star seçimini elde ederken, 2014'te Joe Johnson'dan bu yana bu başarıya ulaşan ilk Nets oyuncusu oldu.
Daha sonra Golden State Warriors ve Minnesota Timberwolves formaları giyen Russell, ikinci kez Lakers'ta oynadıktan sonra kariyerini Brooklyn ve Dallas'ta sürdürdü.
Russell, NBA kariyerinde çıktığı 655 normal sezon maçında 17 sayı, 3,3 ribaund ve 5,6 asist ortalamaları yakaladı.