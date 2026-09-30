Dominik Livakovic'in kredisi tükeniyor!

Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi'nde konuk olduğu İspanya'ya 4-1'lik skorla kaybetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hırvatistan'da bu maçın ardından kaleci Dominik Livakovic'in performansı da eleştirilere konu oldu. Hırvat basını, 31 yaşındaki kalecinin milli takımdaki en kötü maçını geride bıraktığını yazdı.
Deneyimli file bekçisinin, milli takımda oynamak için kulübü Barcelona'da da forma giymesi gerektiği kaydedildi. Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Slaven Bilic'in, kalede Dominik Kotarski ve Ivor Pandur gibi isimlere şans vermesinin de ihtimal dahilinde olduğu belirtildi.
24Sata'da yer alan haberde şu ifadeler kullandı:
"Livakovic, sahada geçirdiği süreye, savunma işlerine ve dolayısıyla özgüvenine bağlı bir oyuncu. Formda olduğunda muhteşem bir performans sergiliyor; bunu, objektif olarak Hırvatistan'ın en iyi oyuncusu olduğu Dünya Kupası'nda da gösterdi; tıpkı yıllardır en güvenilir oyunculardan biri olması gibi. Ancak, daha az savunma yapması durumunda güvensiz hissettiriyor ve şu anki durum da bu. Bu yaz, Joan Garcia'nın yedeği olacağını bilerek Barcelona'ya transfer oldu. Sakatlığı nedeniyle, Sevilla'ya karşı kazanılan maçta (3-1) sadece bir kez kaleye çıktı ve bu, milli takımın yeniden bir araya gelmesinden hemen önceydi.
Teknik direktör Slaven Bilic'in de söylediği gibi, Barcelona'ya transferi dışlanamaz ancak Bilic ona açıkça şunu söyledi: Eğer milli takımda hala birinci kaleci olmak istiyorsa, kulüpte de kaleye çıkması gerekiyor. Kulüpte sahada kalma süresinin çok uzun olmayacağı oldukça açık; sonunda kupa maçlarında ve son zamanlarda olduğu gibi Garcia'nın sakatlandığı durumlarda şans bulacaktır.
Bilic ona güvenmeye devam edecek mi, yoksa rakipleri Dominik Kotarski ve Ivor Pandur'a şans verecek mi, bunu sezon ilerledikçe göreceğiz..."
Deneyimli file bekçisinin, milli takımda oynamak için kulübü Barcelona'da da forma giymesi gerektiği kaydedildi. Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Slaven Bilic'in, kalede Dominik Kotarski ve Ivor Pandur gibi isimlere şans vermesinin de ihtimal dahilinde olduğu belirtildi.
24Sata'da yer alan haberde şu ifadeler kullandı:
"Livakovic, sahada geçirdiği süreye, savunma işlerine ve dolayısıyla özgüvenine bağlı bir oyuncu. Formda olduğunda muhteşem bir performans sergiliyor; bunu, objektif olarak Hırvatistan'ın en iyi oyuncusu olduğu Dünya Kupası'nda da gösterdi; tıpkı yıllardır en güvenilir oyunculardan biri olması gibi. Ancak, daha az savunma yapması durumunda güvensiz hissettiriyor ve şu anki durum da bu. Bu yaz, Joan Garcia'nın yedeği olacağını bilerek Barcelona'ya transfer oldu. Sakatlığı nedeniyle, Sevilla'ya karşı kazanılan maçta (3-1) sadece bir kez kaleye çıktı ve bu, milli takımın yeniden bir araya gelmesinden hemen önceydi.
Teknik direktör Slaven Bilic'in de söylediği gibi, Barcelona'ya transferi dışlanamaz ancak Bilic ona açıkça şunu söyledi: Eğer milli takımda hala birinci kaleci olmak istiyorsa, kulüpte de kaleye çıkması gerekiyor. Kulüpte sahada kalma süresinin çok uzun olmayacağı oldukça açık; sonunda kupa maçlarında ve son zamanlarda olduğu gibi Garcia'nın sakatlandığı durumlarda şans bulacaktır.
Bilic ona güvenmeye devam edecek mi, yoksa rakipleri Dominik Kotarski ve Ivor Pandur'a şans verecek mi, bunu sezon ilerledikçe göreceğiz..."