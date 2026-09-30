Thomas Reis'in hedefi deplasman fobisi!

Trabzonspor, Papara Park'ta oynadığı 3 lig maçını da kazanırken deplasmanda aynı görüntüyü sergileyemedi. Dış sahada yalnızca 1 puan toplayan Karadeniz ekibinde Thomas Reis'ın öncelikli hedeflerinden biri, iç saha ile deplasman arasındaki belirgin performans farkını ortadan kaldırmak olacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Eylül 2026 10:31
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Thomas Reis'in hedefi deplasman fobisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trabzonspor'un sezonun ilk 6 haftasındaki iç saha ve deplasman performansı arasında dikkat çekici bir fark oluştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavililer, Papara Park'ta oynadığı 3 karşılaşmanın tamamını kazanarak 9 puan toplarken dış sahada aynı başarıyı gösteremedi.

AYNI OYUN DEPLASMANDA YOK

Karadeniz ekibi deplasmanda çıktığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda yalnızca 2 gol atan Trabzonspor, kalesinde ise 4 gol gördü. Dış sahada maç başına 0.33 puan ortalamasında kalan Fırtına, -2 averajda kaldı. Takımın başına geçen Thomas Reis'in çözmesi gereken başlıca konulardan biri de bu tablo olacak. İç sahada rakiplerine karşı daha üretken ve etkili bir oyun ortaya koyan Trabzonspor'un, aynı oyunu deplasmana taşıması hedefleniyor.

İLK RAKİP SAMSUNSPOR

Reis için ilk ciddi sınavlardan biri de eski takımı Samsunspor'a karşı oynanacak Karadeniz derbisi olacak. Bordo Mavililer açısından bu mücadele deplasmandaki kötü gidişatı tersine çevirmek adına da önem taşıyor. Papara Park'ta 9, deplasmanda ise yalnızca 1 puan toplayan Trabzonspor, iki farklı görüntü arasındaki farkı kapatarak sezonun devamında daha istikrarlı bir performans sergilemeyi amaçlıyor.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.