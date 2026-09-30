Thomas Reis'in hedefi deplasman fobisi!

Trabzonspor'un sezonun ilk 6 haftasındaki iç saha ve deplasman performansı arasında dikkat çekici bir fark oluştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavililer, Papara Park'ta oynadığı 3 karşılaşmanın tamamını kazanarak 9 puan toplarken dış sahada aynı başarıyı gösteremedi.
AYNI OYUN DEPLASMANDA YOK
Karadeniz ekibi deplasmanda çıktığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda yalnızca 2 gol atan Trabzonspor, kalesinde ise 4 gol gördü. Dış sahada maç başına 0.33 puan ortalamasında kalan Fırtına, -2 averajda kaldı. Takımın başına geçen Thomas Reis'in çözmesi gereken başlıca konulardan biri de bu tablo olacak. İç sahada rakiplerine karşı daha üretken ve etkili bir oyun ortaya koyan Trabzonspor'un, aynı oyunu deplasmana taşıması hedefleniyor.
İLK RAKİP SAMSUNSPOR
Reis için ilk ciddi sınavlardan biri de eski takımı Samsunspor'a karşı oynanacak Karadeniz derbisi olacak. Bordo Mavililer açısından bu mücadele deplasmandaki kötü gidişatı tersine çevirmek adına da önem taşıyor. Papara Park'ta 9, deplasmanda ise yalnızca 1 puan toplayan Trabzonspor, iki farklı görüntü arasındaki farkı kapatarak sezonun devamında daha istikrarlı bir performans sergilemeyi amaçlıyor.
AYNI OYUN DEPLASMANDA YOK
Karadeniz ekibi deplasmanda çıktığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda yalnızca 2 gol atan Trabzonspor, kalesinde ise 4 gol gördü. Dış sahada maç başına 0.33 puan ortalamasında kalan Fırtına, -2 averajda kaldı. Takımın başına geçen Thomas Reis'in çözmesi gereken başlıca konulardan biri de bu tablo olacak. İç sahada rakiplerine karşı daha üretken ve etkili bir oyun ortaya koyan Trabzonspor'un, aynı oyunu deplasmana taşıması hedefleniyor.
İLK RAKİP SAMSUNSPOR
Reis için ilk ciddi sınavlardan biri de eski takımı Samsunspor'a karşı oynanacak Karadeniz derbisi olacak. Bordo Mavililer açısından bu mücadele deplasmandaki kötü gidişatı tersine çevirmek adına da önem taşıyor. Papara Park'ta 9, deplasmanda ise yalnızca 1 puan toplayan Trabzonspor, iki farklı görüntü arasındaki farkı kapatarak sezonun devamında daha istikrarlı bir performans sergilemeyi amaçlıyor.