Beşiktaş'tan Johan Vasquez hamlesi!

Beşiktaş'ın Genoa forması giyen Johan Vasquez'i yeniden gündemine aldığı ve ara transfer döneminde harekete geçebileceği öne sürüldü.

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calendar 30 Eylül 2026 09:12
Haber: Fanatik, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Johan Vasquez hamlesi!
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Johan Vasquez
Johan Vasquez
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'nın formasını giyen Johan Vasquez'i gündemine aldığı ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TEMASLAR BAŞLADI

Siyah Beyazlılar'ın, 27 yaşındaki Meksikalı stoper için temas kurduğu belirtildi. Posta Deportes'in haberine göre Vasquez için en ciddi girişimi Roma yaptı. İtalyan ekibinin, Dünya Kupası öncesinden itibaren oyuncunun transferi için görüşmeler yürüttüğü ve anlaşmaya en fazla yaklaşan kulüp olduğu ifade edildi.

Ancak Roma'daki sportif yapılanma değişikliği transferin önünü kesti. Sportif direktör Frederic Massara'nın görevinden ayrılmasının ardından kulübün transfer önceliklerinin değiştiği ve Vasquez dosyasının rafa kaldırıldığı aktarıldı. Bunun üzerine Meksikalı savunmacı Genoa'da kalmaya devam etti.

KONTRATI 2028'DE BİTİYOR

Vasquez'e yalnızca Beşiktaş ve Roma'nın ilgi göstermediği de belirtildi. Juventus, Atletico Madrid ve Eintracht Frankfurt'un da deneyimli stoperi listesine aldığı kaydedildi.

Bu sezon Genoa formasıyla 6 resmi karşılaşmaya çıkan Vasquez, savunmadaki performansının yanında hücuma verdiği katkıyla da dikkat çekerek 2 gol kaydetti. Meksikalı futbolcunun İtalyan kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Beşiktaş'ın da ara transfer döneminde Vazquez için yeniden girişim yapabileceği gelen haberler arasında yer aldı.

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