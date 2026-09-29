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Galatasaray ve Fenerbahçe'den ilk tepki!

"Hakemler dosyası" soruşturmasının ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'den ilk tepki geldi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Eylül 2026 13:17
Galatasaray ve Fenerbahçe'den ilk tepki!
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bazı MHK üyeleri olan hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirildi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DEN İLK TEPKİ

Bu gelişmeler sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinden ilk tepki geldi.

Gazeteci İbrahim Seten'in haberine göre; Galatasaray Kulübü, "Yargı sürecinin sonuna kadar bekleyeceğiz." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Kulübü'nün ise kendisine "Gelişmeleri dikkatlice izliyoruz, henüz bir açıklama yapmayacağız. Gelişmeleri izledikten sonra bir açıklama yapacağız." açıklamasını yaptığını aktardı. 

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