Greenwood skor katkısında Fenerbahçe'de zirvede!

Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Mason Greenwood, sarı-lacivertli kariyerine etkili bir başlangıç yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 39 milyon euro karşılığında transfer edilen 24 yaşındaki İngiliz futbolcu, sezonun ilk bölümünde takımının skor katkısında öne çıkan ismi oldu.
6 GOL, 4 ASİST
Greenwood, tüm kulvarlarda 6 kez fileleri havalandırdı. İngiliz oyuncu, gol performansını 4 asistle destekleyerek Fenerbahçe'nin en fazla skor katkısı veren futbolcusu konumuna geldi.
CEZA SAHASINDA ETKİLİ
Greenwood'un hücumdaki etkinliği gol ve asistlerle sınırlı kalmadı.
24 yaşındaki futbolcu, maç başına 6,17 kez rakip ceza sahasında topla buluşarak Fenerbahçe'nin hücum organizasyonlarında öne çıktı.
İngiliz oyuncu, gol pozisyonu üretiminde de maç başına 0,83'lük oran yakaladı.
2030'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Mason Greenwood'un Fenerbahçe ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
6 GOL, 4 ASİST
Greenwood, tüm kulvarlarda 6 kez fileleri havalandırdı. İngiliz oyuncu, gol performansını 4 asistle destekleyerek Fenerbahçe'nin en fazla skor katkısı veren futbolcusu konumuna geldi.
CEZA SAHASINDA ETKİLİ
Greenwood'un hücumdaki etkinliği gol ve asistlerle sınırlı kalmadı.
24 yaşındaki futbolcu, maç başına 6,17 kez rakip ceza sahasında topla buluşarak Fenerbahçe'nin hücum organizasyonlarında öne çıktı.
İngiliz oyuncu, gol pozisyonu üretiminde de maç başına 0,83'lük oran yakaladı.
2030'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Mason Greenwood'un Fenerbahçe ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.