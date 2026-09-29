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Greenwood skor katkısında Fenerbahçe'de zirvede!

Fenerbahçe'nin 39 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Mason Greenwood, sezonun ilk bölümünde beklentileri karşıladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Eylül 2026 11:32
Haber: Posta, Fotoğraf: AA
Greenwood skor katkısında Fenerbahçe'de zirvede!
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Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Mason Greenwood, sarı-lacivertli kariyerine etkili bir başlangıç yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 39 milyon euro karşılığında transfer edilen 24 yaşındaki İngiliz futbolcu, sezonun ilk bölümünde takımının skor katkısında öne çıkan ismi oldu.

6 GOL, 4 ASİST

Greenwood, tüm kulvarlarda 6 kez fileleri havalandırdı. İngiliz oyuncu, gol performansını 4 asistle destekleyerek Fenerbahçe'nin en fazla skor katkısı veren futbolcusu konumuna geldi.

CEZA SAHASINDA ETKİLİ

Greenwood'un hücumdaki etkinliği gol ve asistlerle sınırlı kalmadı.

24 yaşındaki futbolcu, maç başına 6,17 kez rakip ceza sahasında topla buluşarak Fenerbahçe'nin hücum organizasyonlarında öne çıktı.

İngiliz oyuncu, gol pozisyonu üretiminde de maç başına 0,83'lük oran yakaladı.

2030'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Mason Greenwood'un Fenerbahçe ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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