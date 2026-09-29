Fenerbahçe'de taksit ödendi: Transfer yasağı kalkıyor

Fenerbahçe, eski futbolcusu Youssef En-Nesyri'ye ilişkin 2 milyon 900 bin euroluk bonservis taksiti ödemesini gerçekleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli kulüp, yapılan ödemeye ait resmi dekontları FIFA'ya iletti.
3 DÖNEMLİK YASAK KALKACAK
Bürokratik prosedürlerin ve işlemlerin tamamlanmasının ardından FIFA tarafından Fenerbahçe'ye uygulanan 3 dönemlik geçici transfer yasağı resmen kaldırılacak.
3 DÖNEMLİK YASAK KALKACAK
Bürokratik prosedürlerin ve işlemlerin tamamlanmasının ardından FIFA tarafından Fenerbahçe'ye uygulanan 3 dönemlik geçici transfer yasağı resmen kaldırılacak.