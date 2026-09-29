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Fenerbahçe'de taksit ödendi: Transfer yasağı kalkıyor

Fenerbahçe, eski futbolcusu Youssef En-Nesyri'ye ilişkin 2 milyon 900 bin euroluk bonservis taksiti ödemesini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli kulüp, resmi dekontları FIFA'ya gönderirken işlemlerin tamamlanmasının ardından 3 dönemlik geçici transfer yasağının kaldırılması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Eylül 2026 11:39
Haber: Sözcü, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de taksit ödendi: Transfer yasağı kalkıyor
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Fenerbahçe, eski futbolcusu Youssef En-Nesyri'ye ilişkin 2 milyon 900 bin euroluk bonservis taksiti ödemesini gerçekleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli kulüp, yapılan ödemeye ait resmi dekontları FIFA'ya iletti.

3 DÖNEMLİK YASAK KALKACAK

Bürokratik prosedürlerin ve işlemlerin tamamlanmasının ardından FIFA tarafından Fenerbahçe'ye uygulanan 3 dönemlik geçici transfer yasağı resmen kaldırılacak.

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