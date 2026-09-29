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Eski hakem açıkladı: "Tanık olarak çağrıldım"

"Hakemler dosyası" soruşturması sonrası eski hakem Deniz Ateş Bitnel, "Tanık ifademe başvurulmak üzere Vatan Emniyete davet edildim." paylaşımı yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Eylül 2026 12:06
Fotoğraf: AA
Eski hakem açıkladı: 'Tanık olarak çağrıldım'
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması sonrası eski hakem Deniz Ateş Bitnel paylaşım yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Deniz Ateş Bitnel, paylaşımında, "Tanık ifademe başvurulmak üzere Vatan Emniyete davet edildim." dedi.

Bitnel, "Futbolu kirletenlerden kurtulmak için, mobbing'e uğrayan genç hakem kardeşlerimin sesi olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın…!" ifadelerini kullandı.



HAKEM TUNA DA PAYLAŞIM YAPTI

Sınav kağıdının aleyhine değiştirildiği Bilirkişi raporuyla sabit olan ve klasmanı düşürülen hakem Ali Tuna da bir paylaşım yaptı.

Hakem Ali Tuna, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 7 kişinin gözaltına alındığı 'Hakem Dosyası' operasyonu sonrası 'Haklıysan korkma HAK senin korur...!" paylaşımını yaptı.

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