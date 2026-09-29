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Curry, Warriors için neden daha az paraya imza attığını açıkladı

Stephen Curry, kariyerini Golden State Warriors'ta tamamlamak ve yeniden şampiyonluk mücadelesi vermek istediği için alabileceği en yüksek tutarın altında bir sözleşmeyi kabul ettiğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Eylül 2026 13:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Curry, Warriors için neden daha az paraya imza attığını açıkladı
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Stephen Curry, Golden State Warriors ile imzaladığı yeni sözleşmede neden ücretinden fedakârlık yaptığını anlattı. 38 yaşındaki yıldız, iki yıllık 116 milyon dolarlık uzatmaya imza atarken alabileceği en yüksek tutardan yaklaşık 20 milyon dolar daha azını kabul etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Medya gününde konuşan Curry, "Evet, bana maksimum sözleşme sunuldu. Evet, bütün seçenekler masadaydı," dedi. Kararın hem kendisi hem de takım için farklı olasılıkların değerlendirildiği uzun bir görüşme sürecinin sonunda alındığını belirtti.

Curry, hedefinin Warriors'ta kalırken kulübün rekabetçi bir kadro kurabilmesine yardımcı olmak olduğunu söyledi: "Benim için, takım için, bugün için ve kariyerimin kalanındaki esneklik için en iyi düzenin ne olduğunu bulmaya çalıştık. Tüm bunlar arasında denge kurmak gerekiyordu."

Warriors genel menajeri Mike Dunleavy de Curry'nin kararının kulübe hareket alanı sağladığını vurguladı: "Daha az para almayı kabul ederek takıma yardım konusunda inanılmaz cömert davrandı. Kazanmak istiyor. Bu anlaşma, kariyerini neredeyse kesin olarak burada tamamlamasını sağlarken bize de esneklik bırakıyor."

Curry, geçen sezon sağ dizindeki sakatlık nedeniyle üst üste 27 maç kaçırmış ve toplam 43 karşılaşmada forma giyebilmişti. Bu maçlarda 26,6 sayı, 4,7 asist, 3,6 ribaund ve 1,1 top çalma ortalamaları yakaladı. Golden State, Jimmy Butler ve Moses Moody'nin sakatlıklarıyla da uğraştığı sezonu hedeflediği noktada tamamlayamadı.

Kariyerinin 18. NBA sezonuna hazırlanan Curry, Warriors formasıyla bir şampiyonluk daha kazanmak ve basketbolu başladığı yerde bırakmak istiyor:

"Burası evim. Birlikte kurduğumuz şey burada. Kariyerim boyunca önünde oynadığım taraftarlar burada. Hikâyeyi doğru şekilde bitirmek benim için çok önemli."

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