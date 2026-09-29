Szymanski'nin golü yetmedi! İsveç güldü!

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İsveç, sahasında Polonya'yı 3-1 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Strawberry Arena'da oynanan karşılaşmada İsveç, 8. dakikada Benjamin Nygren'in golüyle öne geçti. Polonya, 43. dakikada Sebastian Szymanski ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.
İKİNCİ YARIDA İSVEÇ AÇILDI
Ev sahibi ekip, 63. dakikada Yasin Abbas Ayari ile yeniden öne geçti. İsveç'te 72. dakikada sahneye çıkan Viktor Gyökeres, skoru 3-1'e taşıdı.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca İsveç, sahadan 3-1 galip ayrıldı.
İsveç, ilk hafta Romanya'yı 2-1 mağlup etmişti. Polonya ise Bosna Hersek ile golsüz berabere kalmıştı.
PUAN DURUMU
İsveç, Polonya galibiyetinin ardından oynadığı 2 maçta 6 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü. Polonya ise 1 puanda kaldı.
İKİNCİ YARIDA İSVEÇ AÇILDI
Ev sahibi ekip, 63. dakikada Yasin Abbas Ayari ile yeniden öne geçti. İsveç'te 72. dakikada sahneye çıkan Viktor Gyökeres, skoru 3-1'e taşıdı.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca İsveç, sahadan 3-1 galip ayrıldı.
İsveç, ilk hafta Romanya'yı 2-1 mağlup etmişti. Polonya ise Bosna Hersek ile golsüz berabere kalmıştı.
PUAN DURUMU
İsveç, Polonya galibiyetinin ardından oynadığı 2 maçta 6 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü. Polonya ise 1 puanda kaldı.