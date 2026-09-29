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Szymanski'nin golü yetmedi! İsveç güldü!

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İsveç, sahasında Polonya'yı 3-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya yükseltti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Eylül 2026 00:23
Fotoğraf: Imago
Szymanski'nin golü yetmedi! İsveç güldü!
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İsveç, sahasında Polonya'yı 3-1 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Strawberry Arena'da oynanan karşılaşmada İsveç, 8. dakikada Benjamin Nygren'in golüyle öne geçti. Polonya, 43. dakikada Sebastian Szymanski ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA İSVEÇ AÇILDI

Ev sahibi ekip, 63. dakikada Yasin Abbas Ayari ile yeniden öne geçti. İsveç'te 72. dakikada sahneye çıkan Viktor Gyökeres, skoru 3-1'e taşıdı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca İsveç, sahadan 3-1 galip ayrıldı.
İsveç, ilk hafta Romanya'yı 2-1 mağlup etmişti. Polonya ise Bosna Hersek ile golsüz berabere kalmıştı.

PUAN DURUMU

İsveç, Polonya galibiyetinin ardından oynadığı 2 maçta 6 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü. Polonya ise 1 puanda kaldı.

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