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Beşiktaş'ta milli ara sonrası kritik viraj!

Beşiktaş, milli aranın ardından 11 Ekim-8 Kasım arasında 8 maça çıkacak. Siyah-beyazlıları Süper Lig'de Trabzonspor ve Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Hoffenheim, Crystal Palace ve Celtic sınavları bekliyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Eylül 2026 11:15
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta milli ara sonrası kritik viraj!
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Beşiktaş, milli maçlar dolayısıyla verilen aranın ardından zorlu bir fikstürle yoluna devam edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeni sezonu 23 Temmuz'da açan siyah-beyazlı futbol takımı, geçen hafta başlayan ilk milli araya kadar 7'si Avrupa kupalarında, 6'sı da Süper Lig'de olmak üzere 13 maça çıktı.

Bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş'ı 11 Ekim ile 8 Kasım tarihleri arasında 8 mücadele bekliyor.

Siyah-beyazlı futbolseverler, 29 günlük süreçte özellikle Hoffenheim, Trabzonspor, Crystal Palace, Başakşehir ve Celtic maçlarında oynanacak futbol ve alınacak sonuçları merakla bekliyor.

- Ligde üçüncü sırada

Beşiktaş, Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 4 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlılar, averajla Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunan Amed Sportif Faaliyetler'in 1 puan gerisinde 12 puanla üçüncü basamakta yer alıyor.

Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra ligde sırasıyla Kocaelispor, Trabzonspor, Başakşehir, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği gibi önemli rakiplerle karşılaşacak.

İlk olarak 7. haftada aynı puandaki Kocaelispor'u konuk edecek siyah-beyazlı takım, Galatasaray'ı 4-0 yenen Muhammed Salahlı Trabzonspor ile 8. haftada deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Ligin 9. haftasında Başakşehir'i ağırlayacak Beşiktaş, 10. haftada ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Üst üste zorlu maçlara çıkacak Beşiktaş, 11. haftada Gençlerbirliği ile evinde oynamasının ardından gideceği ikinci milli arada güç depolayacak.

- UEFA Avrupa Ligi'nde kritik maçlar

Beşiktaş, Süper Lig'in yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de kritik sınavlar verecek.

Avrupa Ligi'nde lig aşamasına üç elemenin ardından ulaşan siyah-beyazlılar, organizasyona ilk haftada aldığı 4-1'lik Olimpik Marsilya galibiyetiyle başladı.

Lig aşamasının 2. haftasında Alman ekibi Hoffenheim ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, 3. haftada ise son UEFA Konferans Ligi şampiyonu İngiliz temsilcisi Crystal Palace'ı ağırlayacak.

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında zorlu fikstürün son adımında 4. haftada İskoç ekibi Celtic ile deplasmanda puan mücadelesi verecek.

- 8 maçın 4'ü "Dolmabahçe"de

Beşiktaş, söz konusu 8 maçın 4'ünü Tüpraş Stadı'nda, 4'ünü de deplasmanda oynayacak.

Siyah-beyazlılar, bu süreçte Kocaelispor, Crystal Palace, Başakşehir ve Gençlerbirliği ile iç sahada karşılaşacak.

Beşiktaş, bu zaman diliminde sırasıyla Hoffenheim, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Celtic'e konuk olacak.

- İlk bölümde başarılı bir grafik sergiledi

Beşiktaş, bu sezon çıktığı 13 resmi maçın 10'unu kazanırken, 3 de mağlubiyet yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0 yenen siyah-beyazlılar, bir sonraki turda Hradec Kralove'yi 1-0'lık skorlarla geçerek play-off'a yükseldi. Play-off turunu Kauno Zalgiris'i 3-0 yendiği ilk maçın rövanşında 1-0 mağlup olmasına rağmen geçen Beşiktaş, lig aşamasında ise Olimpik Marsilya müsabakasını 4-1 kazandı.

Süper Lig'e 1-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle giriş yapan siyah-beyazlı ekip, 2. haftada Corendon Alanyaspor'a aynı skorla kaybetti. Evinde Arca Çorum FK'yi 6-2 ile geçen Beşiktaş, 4. haftada Kadıköy'deki derbide Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Ligin 5. haftasında Erzurumspor FK'yi 3-0 yenerek çıkışını sürdüren siyah-beyazlılar, 6. haftada Amed Sportif Faaliyetler'e deplasmanda 3-2 mağlup oldu.

Bu süreçte rakip fileleri 26 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 9 gol gördü.

- Ligdeki rakiplerine karşı son maçları

Beşiktaş, Süper Lig'de bu süreçte karşılaşacağı rakiplerine karşı yaptığı son maçlarda bir tek Trabzonspor'a kaybetti.

Geçen sezon ligin 22. haftasında konuk olduğu Başakşehir'i 3-2 yenen siyah-beyazlılar, sonrasında 24. haftada Kocaelispor'u 1-0 ile geçti. Süper Lig'in 26. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Beşiktaş, bir hafta sonra ise sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

Siyah-beyazlılar, geçen sezonun 33. haftasında ağırladığı Trabzonspor'a ise 2-1 mağlup oldu.

- Beşiktaş'ın maç fikstürü

Siyah-beyazlıların 8 maçlık zorlu fikstürü şöyle:

Tarih Organizasyon Takım Stat
11 Ekim Pazar Süper Lig Kocaelispor Tüpraş
15 Ekim Perşembe UEFA Avrupa Ligi Hoffenheim Rhein-Neckar-Arena
19 Ekim Pazartesi Süper Lig Trabzonspor Papara Park
22 Ekim Perşembe UEFA Avrupa Ligi Crystal Palace Tüpraş
26 Ekim Pazartesi Süper Lig Başakşehir Tüpraş
1 Kasım Pazar Süper Lig Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
5 Kasım Perşembe UEFA Avrupa Ligi Celtic Celtic Park
8 Kasım Pazar Süper Lig Gençlerbirliği Tüpraş
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
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