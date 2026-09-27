Zeki Çelik'ten İtalya yorumu!

Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un ikinci haftasında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde milli futbolcu Zeki Çelik, rakip takım, Bursa'da oynanacak maç ve Kenan Yıldız'ın durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "YARIN BİZE ZORLUK ÇIKARACAKLAR"
İtalya Milli Takımı'nın performansını değerlendiren Zeki Çelik, rakiplerinin disiplinli ve sistemli bir takım olduğunu belirtti.
"İtalya iyi bir takım ama bu ara iyi gitmiyorlar. Onlar da bunun farkında. İtalya'da oynadığım sürede çok disiplinli ve sistemli olduklarını gördüm. Yarın bize zorluk çıkaracaklar. Duran toplara da dikkat edip yarınki maçı inşallah kazanırız."
"BURSA'DA 8 SENE OYNADIM"
Bursa'da maça çıkacak olmasının kendisi için özel olduğunu ifade eden Çelik, Bursaspor'a da teşekkür etti.
"Bursa'da 8 sene oynadım. Bugün buradaysam Bursaspor sayesinde. Her zaman bu statta oynamanın hayalini kurdum. Taraftarlarımız her zaman çok iyi. Bütün arkadaşlarım mest oluyor. Bursa çok güzel bir yer."
"JUVENTUS ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP"
Juventus'ta forma giymesine ilişkin de konuşan Zeki Çelik, burada edindiği tecrübeleri milli takımdaki arkadaşlarına aktardığını söyledi.
"Juventus'ta olduğum için mutluyum. Çok büyük bir kulüp. Oradaki tecrübelerimi buradaki arkadaşlarıma aktarıyorum."
"KENAN'IN OLMAYIŞI BİZİ ETKİLİYOR"
Kenan Yıldız'ın sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosunda yer almaması hakkında da konuşan Çelik, genç oyuncunun yokluğunun kendilerini etkilediğini ancak diğer oyuncuların bu boşluğu kapatmak için ellerinden geleni yaptığını belirtti.
"Kenan'ın bir sakatlık süreci var. Buraya gelmediği için üzgün. Çok kaliteli bir oyuncu, takımda olmayışı bizi etkiliyor ama diğer takım arkadaşlarım elinden geleni yapıp o boşluğu kapatıyor."
İtalya Milli Takımı'nın performansını değerlendiren Zeki Çelik, rakiplerinin disiplinli ve sistemli bir takım olduğunu belirtti.
"İtalya iyi bir takım ama bu ara iyi gitmiyorlar. Onlar da bunun farkında. İtalya'da oynadığım sürede çok disiplinli ve sistemli olduklarını gördüm. Yarın bize zorluk çıkaracaklar. Duran toplara da dikkat edip yarınki maçı inşallah kazanırız."
"BURSA'DA 8 SENE OYNADIM"
Bursa'da maça çıkacak olmasının kendisi için özel olduğunu ifade eden Çelik, Bursaspor'a da teşekkür etti.
"Bursa'da 8 sene oynadım. Bugün buradaysam Bursaspor sayesinde. Her zaman bu statta oynamanın hayalini kurdum. Taraftarlarımız her zaman çok iyi. Bütün arkadaşlarım mest oluyor. Bursa çok güzel bir yer."
"JUVENTUS ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP"
Juventus'ta forma giymesine ilişkin de konuşan Zeki Çelik, burada edindiği tecrübeleri milli takımdaki arkadaşlarına aktardığını söyledi.
"Juventus'ta olduğum için mutluyum. Çok büyük bir kulüp. Oradaki tecrübelerimi buradaki arkadaşlarıma aktarıyorum."
"KENAN'IN OLMAYIŞI BİZİ ETKİLİYOR"
Kenan Yıldız'ın sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosunda yer almaması hakkında da konuşan Çelik, genç oyuncunun yokluğunun kendilerini etkilediğini ancak diğer oyuncuların bu boşluğu kapatmak için ellerinden geleni yaptığını belirtti.
"Kenan'ın bir sakatlık süreci var. Buraya gelmediği için üzgün. Çok kaliteli bir oyuncu, takımda olmayışı bizi etkiliyor ama diğer takım arkadaşlarım elinden geleni yapıp o boşluğu kapatıyor."