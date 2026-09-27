Danimarka, Galler'e geçit vermedi!

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta Danimarka ile Galler karşı karşıya geldi.
Ev sahibi Danimarka, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DANİMARKA'DAN 2 GOLLÜ ZAFER
Danimarka'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Ben Davies kendi kalesine ve 66. dakikada Gustav Isaksen kaydetti.
Bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini alan Danimarka, puanını 3'e yükseltti. Gruptaki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılan Galler ise puanla tanışamadı.
Ev sahibi Danimarka, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DANİMARKA'DAN 2 GOLLÜ ZAFER
Danimarka'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Ben Davies kendi kalesine ve 66. dakikada Gustav Isaksen kaydetti.
Bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini alan Danimarka, puanını 3'e yükseltti. Gruptaki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılan Galler ise puanla tanışamadı.