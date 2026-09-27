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Danimarka, Galler'e geçit vermedi!

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta Danimarka, sahasında Galler'i 2-0 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Eylül 2026 21:10 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2026 21:43
Fotoğraf: Imago
Danimarka, Galler'e geçit vermedi!
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UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta Danimarka ile Galler karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Danimarka, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla DANİMARKA'DAN 2 GOLLÜ ZAFER

Danimarka'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Ben Davies kendi kalesine ve 66. dakikada Gustav Isaksen kaydetti.

Bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini alan Danimarka, puanını 3'e yükseltti. Gruptaki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılan Galler ise puanla tanışamadı.

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