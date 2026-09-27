Cebelitarık ile Andorra yenişemedi!

UEFA Uluslar D Ligi 1. Grup'un ikinci haftasında Cebelitarık ile Andorra karşı karşıya geldi.
Cebelitarık'ın ev sahipliğinde oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve iki takım sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK PUANLARINI ALDILAR
Bu sonuçla birlikte her iki ekip de gruptaki ilk puanını aldı. Bir maçı eksik Cebelitarık 2. sırada yer alırken, Andorra son sırada kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Grubun üçüncü haftasında Cebelitarık, 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda Malta ile karşılaşacak. Andorra ise haftayı bay geçecek.
Cebelitarık'ın ev sahipliğinde oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve iki takım sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK PUANLARINI ALDILAR
Bu sonuçla birlikte her iki ekip de gruptaki ilk puanını aldı. Bir maçı eksik Cebelitarık 2. sırada yer alırken, Andorra son sırada kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Grubun üçüncü haftasında Cebelitarık, 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda Malta ile karşılaşacak. Andorra ise haftayı bay geçecek.