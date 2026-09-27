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Botaş, Çimsa ÇBK Mersin'i 83-74 mağlup etti

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında BOTAŞ, sahasında ÇİMSA ÇBK Mersin'i 83-74 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Eylül 2026 16:59
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Botaş, Çimsa ÇBK Mersin'i 83-74 mağlup etti
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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında BOTAŞ, sahasında ÇİMSA ÇBK Mersin'i 83-74 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ankara'da oynanan mücadeleye daha iyi başlayan taraf konuk ekip oldu.

İLK PERİYOT MERSİN'İN

ÇİMSA ÇBK Mersin, ilk periyodu 21-19 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü ele alan BOTAŞ, soyunma odasına 47-40 üstün gitti.

BOTAŞ ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU

Üçüncü periyotta fark azalsa da BOTAŞ, son bölüme 60-57 önde girdi.

Son çeyrekte üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, mücadeleden 83-74 galip ayrılarak sezona galibiyetle başladı.

CLOUDEN 24 SAYIYLA ÖNE ÇIKTI

BOTAŞ'ta Clouden 24 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Akhator 15, Nared 14 ve Duygu Özen 10 sayıyla galibiyete katkı verdi.

ÇİMSA ÇBK Mersin'de ise Thomas 26 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Iagupova 15, Büşra Akbaş ve Sinem Ataş da 10'ar sayı kaydetti.

Karşılaşmayı Münevver Özemre, Atakan Kaymak ve İsmail Arslan hakem üçlüsü yönetti.

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