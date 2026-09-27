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Aziz Yıldırım'dan Ollie Watkins itirafı!

Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın transfer taleplerine ilişkin iddialara yanıt verirken gerçekleşmeyen bir yıldız transferinin perde arkasını anlattı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Eylï¿½l 2026 16:29
Haber: Sporx.com
Aziz Yıldırım'dan Ollie Watkins itirafı!
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Fenerbahçe Kulübünün olağan mali ve idari genel kurulunda konuşan Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın istediği oyuncuların alınmadığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yıldırım, Ollie Watkins için girişimde bulunduklarını ancak transferin gerçekleşmediğini söyledi.

"TÜRKİYE'YE GELMEK İSTEMEDİ"

Aziz Yıldırım, İsmail Kartal ile aralarında bir sorun olmadığını belirterek basında yer alan iddialara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Basında İsmail Hoca şöyle dedi, böyle dedi bilmem ne. İsmail de o anki psikolojik şeyinden ötürü, bizle problemi yoktu. Zaten biz getirdik. Getirirken neyin ne olacağını söyledik. İsmail Hoca'nın istediği oyuncuları almadılar diyorlar. İsmail Hoca bana da söyledi, o gece döndüğünde konuştuk. Ben yüze konuşan, açık net adamım, söylerim ne düşünüyorsam. Diyor ki Aston Villa'da Ollie Watkins varmı, almamışız. Cihan Kamer, Hasan Çetinkaya, Oğuz Çetin İngiltere'ye gittiler, kulüple, çocukla, menajeriyle konuştular. Çocuk 'Türkiye'ye gelmem', kulübü 'Satmam' diyor. Ne istiyorsanız vereceğiz, yok diyorlar. 1-1.5 ay uğraştık. Sonunda olmadı. Son gün 60 milyon Euro ve çok yüksek maaşla Arabistan'a gitti."

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