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Beşiktaş'ta Italiano yoğun fikstüre hazırlanıyor

Beşiktaş, milli aranın ardından 9 gün içinde Kocaelispor, Hoffenheim ve Trabzonspor ile karşılaşacak. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yoğun fikstürde oyuncularını fiziksel verilerine göre dengeli kullanması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Eylül 2026 12:42
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Italiano yoğun fikstüre hazırlanıyor
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Beşiktaş'ı milli aranın ardından oldukça yoğun bir fikstür bekliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı ekip, 9 günlük süreçte Süper Lig'de Kocaelispor ve Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek.

İLK RAKİP KOCAELİSPOR

Beşiktaş, yoğun periyodun ilk maçında 11 Ekim'de Kocaelispor'u Tüpraş Stadyumu'nda ağırlayacak.

Amedspor mağlubiyetiyle milli araya giren siyah-beyazlılar açısından bu karşılaşma yeniden ritim kazanmak adına önem taşıyor.

4 GÜN SONRA HOFFENHEIM

Kartal, 15 Ekim'de bu kez UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'a konuk olacak.

Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'ne güçlü başlayan Beşiktaş'ın Almanya deplasmanında da avantajını korumak istediği ve bu nedenle geniş çaplı bir rotasyon yapılmasının beklenmediği belirtildi.

SON DURAK TRABZONSPOR

Beşiktaş, Hoffenheim maçından 4 gün sonra, 19 Ekim'de Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

Bu karşılaşmanın ligdeki şampiyonluk yarışı açısından 9 günlük periyodun en kritik maçlarından biri olduğu ifade edildi.

ITALIANO ROTASYONA HAZIRLANIYOR

Milli takımlara giden çok sayıda futbolcunun İstanbul'a farklı tarihlerde dönecek olması, Vincenzo Italiano'nun hazırlık süresini kısıtlıyor.

İtalyan teknik adamın tek bir maça ağırlık vermek yerine oyuncularını fiziksel verilerine göre dengeli şekilde kullanması bekleniyor.

DAHA FAZLA SORUMLULUK İSTEDİ

Italiano'nun Miretti, Rashica, Poku, İlhan Fakılı, Olaitan ve Oh gibi isimlerden bu yoğun maç trafiğinde daha fazla sorumluluk almalarını istediği belirtildi.

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