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Aziz Yıldırım'dan genel kurulda sert açıklama: "İçinizden geçerim!"

Fenerbahçe'nin olağan genel kurulunda Aziz Yıldırım'ın "Parayı yemişsiniz" sözleri üzerine İlker Alkun, "Neyi yedik?" diyerek tepki gösterdi. İkili arasında sözlü tartışma yaşandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Eylül 2026 11:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Aziz Yıldırım'dan genel kurulda sert açıklama: 'İçinizden geçerim!'
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Fenerbahçe Kulübü'nün olağan genel kurul toplantısında Aziz Yıldırım ile Sadettin Saran dönemi yöneticisi İlker Alkun arasında sözlü tartışma yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "İÇİNİZDEN GEÇERİM!"

Genel kurulda söz alan Aziz Yıldırım, "Parayı yemişsiniz, kapatın bitsin. Bak, konuşur, içinizden geçerim. İbra etmem ona göre" ifadelerini kullandı.

"NEYİ YEDİK?"

Yıldırım'ın sözleri üzerine İlker Alkun, "Bir şey yemedik ya, neyi yedik? Bir sözünü tamamlasın Sayın Başkanım" diye karşılık verdi. Tartışmanın devamında Alkun, "Yediniz diyorsunuz, kesmeyin lütfen! Neyi yedik? Bütün algıyı yaptınız bu şekilde Sayın Başkan" dedi.

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