Azerbaycan GP'de zafer George Russell'ın!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'si, Bakü'deki şehir pistinde koşuldu. Mercedes pilotu George Russell, mücadeleyi ilk sırada tamamlayarak podyumun zirvesine çıktı.
Russell'ın ardından Max Verstappen ikinci olurken, Red Bull'un genç pilotu Isack Hadjar üçüncü sırayı elde etti.
AZERBAYCAN'DA PODYUM
George Russell yarışa pole pozisyonundan başladı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek Azerbaycan Grand Prix'sini kazandı.
Max Verstappen ikinci sırayı alırken, Red Bull adına yarışan Isack Hadjar üçüncü olarak podyumu tamamladı.
PODYUM
George Russell - Mercedes
Max Verstappen - Red Bull
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Russell'ın ardından Max Verstappen ikinci olurken, Red Bull'un genç pilotu Isack Hadjar üçüncü sırayı elde etti.
AZERBAYCAN'DA PODYUM
George Russell yarışa pole pozisyonundan başladı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek Azerbaycan Grand Prix'sini kazandı.
Max Verstappen ikinci sırayı alırken, Red Bull adına yarışan Isack Hadjar üçüncü olarak podyumu tamamladı.
PODYUM
George Russell - Mercedes
Max Verstappen - Red Bull
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