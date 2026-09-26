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Azerbaycan GP'de zafer George Russell'ın!

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sinde George Russell birinci olurken Max Verstappen ikinci, Isack Hadjar üçüncü sırayı aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Eylül 2026 15:42
Fotoğraf: AA
Azerbaycan GP'de zafer George Russell'ın!
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'si, Bakü'deki şehir pistinde koşuldu. Mercedes pilotu George Russell, mücadeleyi ilk sırada tamamlayarak podyumun zirvesine çıktı.

Russell'ın ardından Max Verstappen ikinci olurken, Red Bull'un genç pilotu Isack Hadjar üçüncü sırayı elde etti.

AZERBAYCAN'DA PODYUM

George Russell yarışa pole pozisyonundan başladı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek Azerbaycan Grand Prix'sini kazandı.
Max Verstappen ikinci sırayı alırken, Red Bull adına yarışan Isack Hadjar üçüncü olarak podyumu tamamladı.

PODYUM

George Russell - Mercedes
Max Verstappen - Red Bull
Isack Hadjar - Red Bull Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
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