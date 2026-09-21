2026-KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava katılacak adaylar ise sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını ve sınava hangi merkezde gireceklerini araştırıyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sınav giriş yerleri açıklandı mı? KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte ayrıntılar...

KPSS Ön Lisans sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

Adaylar KPSS Ön Lisans sınav giriş bilgilerine, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden giriş yapılarak erişilebilecek.