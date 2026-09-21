Süper Lig ve 1. Lig'deki gol krallığına Nijeryalı ambargosu!

Süper Lig ve 1. Lig'de gol krallığı yarışları nefes kesmeye devam ediyor. Süper Lig'de bu haftaya kadar zirvede olan Victor Osimhen'i iki isim birden geçerken. 1. Lig'de ise Kelechi Iheanacho fırtınası sürüyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 21 Eylül 2026 15:33
Süper Lig ve 1. Lig'deki gol krallığına Nijeryalı ambargosu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Süper Lig ve 1. Lig'deki gol krallığı yarışlarında Nijeryalı futbolcuların üstünlüğü dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trendyol Süper Lig'de dün oynanan maçta Beşiktaş'ı 3-2 yenen Amed Sportif Faaliyetler milli araya lider girerken, Diyarbakır temsilcisinin santrforu Gift Orban da attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor.

ORBAN'DAN 6 MAÇTA 7 GOL

Yaz transfer döneminde Hoffenheim'dan kiralanan Nijeryalı oyuncu, Beşiktaş'a karşı da fileleri havalandırdı ve toplamda 6 maçta 7 gol atarak, Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah ile birlikte gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.

Süper Lig'de bu haftaya kadar krallık yarışında önde olan isim ise bir başka Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'di. Orban ve Salah'ın gerisinde kalan Galatasaray'ın santrforu, 6'şar gollü Eldor Shomurodov (Başakşehir) ve Vedat Muriqi (Fenerbahçe) ile birlikte ikinci sırada yer alıyor.

IHEANACHO'NUN GOL ATMADIĞI MAÇ YOK!

Öte yandan Trendyol 1. Lig'deki gol krallığı yarışında da yine Nijeryalı bir forvet zirvede bulunuyor. Golsüz kapattığı hafta olmayan Bursaspor'un yıldızı Kelechi Iheanacho, 8 maçta 11 kez fileleri sarsarak 1. Lig'e damgasını vurmuş durumda. Iheanacho, en yakın rakibi Kayserisporlu Taulant Seferi'nin 2 gol farkla önünde yer alıyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.