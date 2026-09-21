Portekiz Premier Lig'in 7. haftasında Porto, sahasında Benfica'yı konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Estadio do Dragao'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.





Porto'ya galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Gabri Veiga, 54. dakikada Victor Froholdt ve 60. dakikada Hwang In-beom kaydetti. Benfica'nın tek golü ise 51. dakikada Alexander Bah'dan geldi.





Benfica'da Clement Lenglet, 35. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.





Bu sonuçla birlikte Francisco Farioli'nin öğrencileri ligde 7'de 7 yaparak puanını 21'e yükseltti ve milli araya lider girdi.





Benfica ise bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini alırken, ligdeki 55 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Marcos Silva'nın öğrencileri, 16 puanda kaldı ve 2. sırada konumlandı.



Porto, milli ara sonrasında ligde Arouca deplasmanına çıkacak. Benfica ise aynı hafta Nacional'ı konuk edecek.



