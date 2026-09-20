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Madrid derbisinde kazanan Atletico Madrid!

Atletico Madrid, sahasında Real Madrid'i 2-1 mağlup ederek Madrid derbisinde 3 puanın sahibi oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Eylül 2026 19:15 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2026 19:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Madrid derbisinde kazanan Atletico Madrid!
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LaLiga'nın 7. haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid, Riyadh Air Metropolitano'da karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi ev sahibi Atletico Madrid 2-1 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında Atletico Madrid üstünlüğü ele geçirdi.

Real Madrid'de Dean Huijsen, 52. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.


Atletico Madrid, bu pozisyonun ardından kazanılan penaltıyı 53. dakikada Alejandro Grimaldo ile gole çevirdi.

Ev sahibi ekip, 59. dakikada Jonathan David ile farkı ikiye çıkardı.



RÜDIGER'DEN GEÇ GELEN GOL

Real Madrid, 89. dakikada Antonio Rüdiger'in attığı golle farkı 1'e indirdi.

Ancak kalan bölümde başka gol olmayınca Atletico Madrid sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kalan bölümde Real Madrid'in çabaları sonuç vermedi ve Atletico Madrid sahadan 2-1 galip ayrıldı.

ARDA GÜLER İKİNCİ YARIDA OYUNDAN ÇIKTI

Real Madrid'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, 54. dakikada yerini Antonio Rüdiger'e bıraktı. Aynı dakikada Vinicius Junior'ın yerine Yan Diomande oyuna dahil oldu.



Bu sonuçla Atletico Madrid puanını 16'ya yükseltirken 2.sırada yer aldı, Real Madrid ise 15 puanda kaldı ve 3.sıraya geriledi. Lider Barcelona ise 7 maç sonunda 21 puanla zirvede bulunuyor.

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