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Galatasaray'da Leroy Sane için son şans!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli ara sonrası performansını yükseltemezse Leroy Sane'yi yeniden kulübeye çekmeyi planlıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Eylül 2026 12:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Leroy Sane için son şans!
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Galatasaray forması giyen Leroy Sane, sezona iyi ve istediği gibi başlayamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Okan Buruk'un sezon başında ilk 11'de forma vermediği Alman futbolcu, ligde son oynanan Trabzonspor karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

SKORA KATKISI YOK!

Sane, Trabzonspor karşısında da etkili olamadı. Trabzon'da da etkili olamayan ve takıma ayak uyduran 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon henüz skora katkı sağlayamadı.

Sane, Galatasaray'a imza attığı geçen yıl da benzer bir süreçten geçmiş ve milli ara dönemiyle birlikte performansını yükseltmişti.

OKAN BURUK'UN BEKLENTİSİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli takıma da gitmeyecek Sane'nin bu arayı iyi değerlendirmesini bekliyor. Okan Buruk, aradan sonra Sane'nin performansını yükseltmesini istiyor. Sarı-kırmızılı teknik adam, milli aradan sonra da Alman futbolcunun performansının aynı kalması durumunda Sane'yi yeniden kulübeye çekmeyi planlıyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da toplamda 50 maçta süre bulan Sane, 7 gol attı ve 9 asist yaptı.  

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