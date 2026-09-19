Galatasaray'da Okan Buruk döneminde en ağır yenilgi!

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu mağlubiyet, Galatasaray'ın Okan Buruk yönetiminde ligde aldığı en ağır yenilgi oldu.
Okan Buruk'un 2022 yazında göreve gelmesinden bugüne kadar Galatasaray'ın Süper Lig'deki yenilgileri
2022/23
13 Ağustos 2022 — Galatasaray 0-1 Giresunspor
15 Ekim 2022 — Kayserispor 2-1 Galatasaray
17 Mart 2023 — Konyaspor 2-1 Galatasaray
30 Nisan 2023 — Beşiktaş 3-1 Galatasaray
2023/24
11 Kasım 2023 — Hatayspor 2-1 Galatasaray
19 Mayıs 2024 — Galatasaray 0-1 Fenerbahçe
2024/25
29 Mart 2025 — Beşiktaş 2-1 Galatasaray.
2025/26
9 Kasım 2025 — Kocaelispor 1-0 Galatasaray
21 Şubat 2026 — Konyaspor 2-0 Galatasaray
4 Nisan 2026 — Trabzonspor 2-1 Galatasaray
2 Mayıs 2026 — Samsunspor 4-1 Galatasaray
17 Mayıs 2026 — Kasımpaşa 1-0 Galatasaray
2026/27
19 Eylül 2026 — Trabzonspor 4-0 Galatasaray
Okan Buruk'un 2022 yazında göreve gelmesinden bugüne kadar Galatasaray'ın Süper Lig'deki yenilgileri
2022/23
13 Ağustos 2022 — Galatasaray 0-1 Giresunspor
15 Ekim 2022 — Kayserispor 2-1 Galatasaray
17 Mart 2023 — Konyaspor 2-1 Galatasaray
30 Nisan 2023 — Beşiktaş 3-1 Galatasaray
2023/24
11 Kasım 2023 — Hatayspor 2-1 Galatasaray
19 Mayıs 2024 — Galatasaray 0-1 Fenerbahçe
2024/25
29 Mart 2025 — Beşiktaş 2-1 Galatasaray.
2025/26
9 Kasım 2025 — Kocaelispor 1-0 Galatasaray
21 Şubat 2026 — Konyaspor 2-0 Galatasaray
4 Nisan 2026 — Trabzonspor 2-1 Galatasaray
2 Mayıs 2026 — Samsunspor 4-1 Galatasaray
17 Mayıs 2026 — Kasımpaşa 1-0 Galatasaray
2026/27
19 Eylül 2026 — Trabzonspor 4-0 Galatasaray