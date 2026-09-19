Ihenacho, Bursaspor'u zirvede tuttu!

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Batman Petrolspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Yeni Batman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bursaspor 2-1 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ev sahibi Batman Petrolspor, 29. dakikada Matheus Doria'nın golüyle öne geçti.
IHEANACHO: 8 MAÇ 11 GOL!
Bursaspor, 60. dakikada yıldız golcüsü Kelechi Iheanacho'nun penaltı golüyle skora dengeyi getirdi. Iheanacho, 85'te 2. kez sahneye çıktı ve Bursaspor'a galibiyeti getirdi.
1. Lig'de çıktığı her maçta gol atan Iheanacho, toplam gol sayısını 11'e çıkardı.
BURSASPOR, LİDERLİĞİ VERMEDİ
Bu sonucun ardından Bursaspor, puanını 19'a yükseltti ve liderliğini korudu.
Batman Petrolspor ise üst üste 2. kez yenildi ve 16 puanda kaldı.
Bursaspor, milli aradan sonra Mardin 1969 ile karşılaşacak. Batman Petrolspor ise Iğdır FK deplasmanına gidecek.
IHEANACHO: 8 MAÇ 11 GOL!
Bursaspor, 60. dakikada yıldız golcüsü Kelechi Iheanacho'nun penaltı golüyle skora dengeyi getirdi. Iheanacho, 85'te 2. kez sahneye çıktı ve Bursaspor'a galibiyeti getirdi.
1. Lig'de çıktığı her maçta gol atan Iheanacho, toplam gol sayısını 11'e çıkardı.
BURSASPOR, LİDERLİĞİ VERMEDİ
Bu sonucun ardından Bursaspor, puanını 19'a yükseltti ve liderliğini korudu.
Batman Petrolspor ise üst üste 2. kez yenildi ve 16 puanda kaldı.
Bursaspor, milli aradan sonra Mardin 1969 ile karşılaşacak. Batman Petrolspor ise Iğdır FK deplasmanına gidecek.