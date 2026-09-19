Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Sarıyer, Boluspor'u konuk etti.
Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Sarıyer, 37. dakikada Batuhan Kör'ün penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Maçın 47. dakikasında Boluspor, Bartu Göçmen'in golüyle skoru 1-1'e getirdi.
Dakikalar 90+6'yı gösterirken Marcos Silva, Sarıyer'e galibiyeti getiren golü kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Sarıyer, puanını 14'e yükseltti. Boluspor ise 1 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Sarıyer, Ümraniyespor'a konuk olacak. Boluspor ise Antalyaspor'u ağırlayacak.
Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Sarıyer, 37. dakikada Batuhan Kör'ün penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Maçın 47. dakikasında Boluspor, Bartu Göçmen'in golüyle skoru 1-1'e getirdi.
Dakikalar 90+6'yı gösterirken Marcos Silva, Sarıyer'e galibiyeti getiren golü kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Sarıyer, puanını 14'e yükseltti. Boluspor ise 1 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Sarıyer, Ümraniyespor'a konuk olacak. Boluspor ise Antalyaspor'u ağırlayacak.