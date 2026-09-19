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Italiano Avrupa'da gündem oldu: "Şu anda daha iyisi yok"

Beşiktaş'ın başında 2.50 puan ortalaması yakalayan Vincenzo Italiano'nun performansı Avrupa'da gündem oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Eylül 2026 09:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Italiano Avrupa'da gündem oldu: 'Şu anda daha iyisi yok'
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Beşiktaş'ın başında başarılı bir başlangıç yapan Vincenzo Italiano, Avrupa'da gündem oldu. Siyah-beyazlıların Dolmabahçe'de Marsilya'yı 4-1 mağlup etmesinin ardından İtalyan teknik adamın performansı dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Süper Lig'de çıktığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Beşiktaş'ta Italiano, 2.50 puan ortalaması yakaladı.

"ITALIANO'DAN DAHA İYİSİ YOK"

CBS Sports, 46 yaşındaki teknik adamla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Şu anda Vincenzo Italiano'dan daha iyisi yok. Birçok kulübün onu transfer etmemesi gerçekten komik bir durumdu. Bologna ve Napoli zaten zor durumda" ifadelerini kullandı.

Italiano'nun Beşiktaş'a imza atmadan önce Bologna ve Napoli ile de adının anıldığı belirtildi. Kaynakta, Bologna'nın Tedesco'yu, Napoli'nin ise Allegri'yi tercih ettiği aktarıldı.

"TAKIMLARINI ANINDA ETKİLİYOR"

CBS Sports'un değerlendirmesinde Italiano'nun çalıştırdığı takımlardaki etkisine de dikkat çekildi.

"Şu anda Vincenzo Italiano'dan daha iyisi yok. Birçok kulübün onu transfer etmemesi gerçekten komik bir durumdu. Bologna ve Napoli zaten zor durumda. Italiano gittiği takımlarını anında etki yaratıyor. Takımlarını beklenenin üzerinde performans sergilemeye itiyor ve asla kötü sezon geçirmiyor. Daha önce İtalya'da yaptıkları da bunu net şekilde kanıtlıyor. Bir gün Avrupa'da üst düzey bir kulübe transfer olmasını dört gözle bekliyorum. Çünkü bu hiç de sürpriz olmayacak."

MARSİLYA GALİBİYETİ FRANSA'DA GÜNDEM OLDU

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-1 mağlup etmesi Fransa'da da yankı buldu.

Fransız futbol yorumcusu Daniel Riolo, Marsilya'nın siyah-beyazlılar karşısındaki performansını sert sözlerle değerlendirdi.

Riolo, "Bir yenilgi bekliyordum ama bu bir yenilgiden de öte, tam bir felaket. Beşiktaş oyuncuları onları adeta ezdi geçti. İzlemek korkunçtu. Açıkçası gülünçlüğe sınırdaş" ifadelerini kullandı.

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