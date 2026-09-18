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Rakibimiz İtalya'nın aday kadrosu açıklandı

UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye'nin rakibi İtalya'nın aday kadrosu açıklandı

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Eylül 2026 20:36
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Rakibimiz İtalya'nın aday kadrosu açıklandı
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İtalya Milli Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye, Fransa ve Belçika ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, üç yıl aradan sonra yeniden "Gök-mavililer" olarak anılan milli takımın başına geçen Mancini, milli takım kadrosuna 34 oyuncuyu çağırdı.

- Aday kadro

Kaleciler: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus)

Savunma: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta)

Orta Saha: Nicolo Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham)

Forvet: Nicolo Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolo Zaniolo (Udinese), Mohamed Ali Zoma (Nurnberg)

Aday kadroya çağrılan oyunculardan 9'unun, ilk kez İtalya A Milli Takım Kadrosuna davet edildiği belirtildi. Bu isimlerin; Massimo Pessina, Ghilardi, Kayode, Kouadio, Romano, Doumbia, Sebastiano Esposito, Vergara ve Ali Zoma olduğu kaydedildi.

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