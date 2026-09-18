Beşiktaş'tan Santos'un yıldızına kanca!

Beşiktaş, ara transfer dönemi öncesinde kadro planlaması çalışmalarını hızlandırdı.
Süper Lig ve Avrupa'da iddialı bir yapı oluşturmak isteyen siyah-beyazlıların, Santos forması giyen Gabriel Bontempo ile ilgilendiği ileri sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SANTOS 12 MİLYON EURO İSTİYOR
Brezilya ekibinde gösterdiği performansla dikkat çeken 21 yaşındaki orta saha için Santos'un 12 milyon euro bonservis beklentisi olduğu ifade edildi.
Brezilya Milli Takımı'na davet edilmesinin ardından oyuncunun piyasa değerinin yükseldiğini düşünen Santos yönetiminin, belirlediği bonservis bedelinde geri adım atmaya sıcak bakmadığı belirtildi.
Beşiktaş yönetiminin ise oyuncunun şartları hakkında bilgi aldığı ve mali koşulları değerlendirerek Santos ile olası bir pazarlık zemini oluşturmayı planladığı aktarıldı.
SÖZLEŞMESİ 2030'DA SONA ERİYOR
16 Ocak 2005 doğumlu Gabriel Bontempo, orta saha pozisyonunda görev yapıyor ve Santos forması giyiyor. Sağ ayağını kullanan Brezilyalı futbolcunun Santos ile sözleşmesi Aralık 2030'da sona eriyor.
Bontempo, 2026 sezonunda Santos formasıyla tüm kulvarlarda 43 maça çıkarken 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı oyuncu bu karşılaşmalarda 35 kez ilk 11'de görev yaptı.
Görselde yer alan verilere göre Bontempo, 2025 yılında ise Santos ile tüm kulvarlarda 37 maça çıkıp 3 gol ve 2 asist kaydetti.
Süper Lig ve Avrupa'da iddialı bir yapı oluşturmak isteyen siyah-beyazlıların, Santos forması giyen Gabriel Bontempo ile ilgilendiği ileri sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SANTOS 12 MİLYON EURO İSTİYOR
Brezilya ekibinde gösterdiği performansla dikkat çeken 21 yaşındaki orta saha için Santos'un 12 milyon euro bonservis beklentisi olduğu ifade edildi.
Brezilya Milli Takımı'na davet edilmesinin ardından oyuncunun piyasa değerinin yükseldiğini düşünen Santos yönetiminin, belirlediği bonservis bedelinde geri adım atmaya sıcak bakmadığı belirtildi.
Beşiktaş yönetiminin ise oyuncunun şartları hakkında bilgi aldığı ve mali koşulları değerlendirerek Santos ile olası bir pazarlık zemini oluşturmayı planladığı aktarıldı.
SÖZLEŞMESİ 2030'DA SONA ERİYOR
16 Ocak 2005 doğumlu Gabriel Bontempo, orta saha pozisyonunda görev yapıyor ve Santos forması giyiyor. Sağ ayağını kullanan Brezilyalı futbolcunun Santos ile sözleşmesi Aralık 2030'da sona eriyor.
Bontempo, 2026 sezonunda Santos formasıyla tüm kulvarlarda 43 maça çıkarken 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı oyuncu bu karşılaşmalarda 35 kez ilk 11'de görev yaptı.
Görselde yer alan verilere göre Bontempo, 2025 yılında ise Santos ile tüm kulvarlarda 37 maça çıkıp 3 gol ve 2 asist kaydetti.