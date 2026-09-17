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Körfez Basket, yarı finalin eşiğinden döndü

FIBA Şampiyonlar Ligi elemeleri çeyrek finalinde Biotekno Körfez Basket, Promitheas Patras'a son saniye basketiyle 94-93 mağlup oldu. Körfez Basket, yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda devam edecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 17 Eylül 2026 22:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Körfez Basket, yarı finalin eşiğinden döndü
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FIBA Şampiyonlar Ligi elemeleri çeyrek finalinde Biotekno Körfez Basket, Yunanistan'ın Promitheas takımına 94-93 yenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bulgaristan'ın Samokov kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 25-21 önde geçen Biotekno Körfez Basket, soyunma odasına 51-46 geride gitti.

Biotekno Körfez Basket, üçüncü çeyreği 72-69 üstün tamamlasa da mücadeleden 94-93 galip ayrılan Promitheas, adını yarı finale yazdırdı.

Bu sonuçla Biotekno Körfez Basket, yoluna FIBA Avrupa Kupası gruplarında devam etme hakkı kazandı.

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