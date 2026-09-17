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Suudi Arabistan Spor Bakanı'ndan Galatasaray itirafı!

Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Türki el-Faysal, İstanbul'da düzenlenecek İspanya Süper Kupası öncesinde konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Eylül 2026 16:50
Haber: Sporx.com
Suudi Arabistan Spor Bakanı'ndan Galatasaray itirafı!
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Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Türki el-Faysal, İstanbul'da düzenlenecek İspanya Süper Kupası öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "BEN GALATASARAY'I DESTEKLİYORUM"

Organizasyonda üç büyük kulübün başkanlarının bir arada bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Prens Abdülaziz bin Türki el-Faysal, tuttuğu takımı da açıkladı.

Suudi Arabistan Spor Bakanı, "3 büyük kulübün başkanlarının burada olması çok güzel. Diğerlerinin hoşuna gitmeyecek ama ben Galatasaray'ı destekliyorum." ifadelerini kullandı.

DURSUN ÖZBEK: "EMEĞE GEÇEN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "İspanya Süper Kupası yarı final ve final maçlarıyla İstanbul'da oynanacak. Final de Galatasaray Spor Kulübünün Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak. Dolayısıyla bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

"FANATİK BİR GALATASARAYLI OLDUĞUNU ÖĞRENDİM, DAVET ETTİM"

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise, organizasyonun başında yer alan Turki Al-Sheikh'in Galatasaray'a olan ilgisiyle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Özbek, "Bu arada bu organizasyonun başında olan Sayın Al-Sheikh'in de fanatik bir Galatasaraylı olduğunu öğrendim. Kendisiyle konuşma fırsatı buldum, kendisini kulübümüze davet ettim, gelecek." sözlerini sarf etti.

TRABZONSPOR MAÇI İÇİN AÇIKLAMA

Son olarak haftasonu oynanacak Trabzonspor maçına da değinen Özbek: "Hafta sonu Trabzonspor'la oynayacağız. Ligin önemli bir maçı. İnşallah güzel bir maç olur; sakatsız, fair play ruhuyla, güzel bir maç Türk futbolseverler izleyecektir hafta sonu." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

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