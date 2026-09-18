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CANLI | Fenerbahçe Tarfin - Olympiakos

EuroLeague Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe Tarfin ile Olympiakos karşı karşıya geliyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Eylül 2026 17:02 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2026 18:30
CANLI | Fenerbahçe Tarfin - Olympiakos
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Basketbolda ilk kez düzenlenen EuroLeague Süper Kupa'da temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Olympiakos karşılaşıyor.

Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanan mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.

CANLI | 3. PERİYOT

FENERBAHÇE TARFİN: 76
OLYMPIAKOS: 65

1.PERİYOT: Fenerbahçe Tarfin: 25 - Olympiakos: 20

2.PERİYOT: Fenerbahçe Tarfin: 20 - Olympiakos:23

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