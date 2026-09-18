CANLI | Fenerbahçe Tarfin - Olympiakos

Basketbolda ilk kez düzenlenen EuroLeague Süper Kupa'da temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Olympiakos karşılaşıyor.
Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanan mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.
CANLI | 3. PERİYOT
FENERBAHÇE TARFİN: 76
OLYMPIAKOS: 65
1.PERİYOT: Fenerbahçe Tarfin: 25 - Olympiakos: 20
2.PERİYOT: Fenerbahçe Tarfin: 20 - Olympiakos:23
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Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanan mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.
CANLI | 3. PERİYOT
FENERBAHÇE TARFİN: 76
OLYMPIAKOS: 65
1.PERİYOT: Fenerbahçe Tarfin: 25 - Olympiakos: 20
2.PERİYOT: Fenerbahçe Tarfin: 20 - Olympiakos:23
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN
S SPORT PLUS YILLIK ÜYELİK SPORX KODUYLA 400 TL İNDİRİMLİ! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE