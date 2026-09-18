Holiganların derbisi: Milwall - West Ham

İngiltere futbolunun en sert rekabetlerinden biri yeniden sahneye çıkıyor. Millwall ile West Ham United, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü The Den'de karşılaşacak ve iki Londra ekibi 14 yıllık aranın ardından ilk kez resmi bir maçta birbirine rakip olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Championship'te oynanacak mücadele aynı zamanda ezeli rakiplerin tarihteki 100. resmi karşılaşması olacak.



Yıllar sonra ezeli rakiplerin buluşacağı maç Cumartesi 14.30'da S Sport Plus'ta yayınlanacak.





SON MAÇ 2012'DE OYNANDI

Millwall ile West Ham son olarak Şubat 2012'de resmi bir müsabakada karşı karşıya geldi.





Bugüne kadar oynanan 99 maçta Millwall 38 kez kazanırken, West Ham 34 galibiyet aldı. 27 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.





Ancak iki kulüp arasındaki rekabet yalnızca saha sonuçlarıyla sınırlı değil. Millwall-West Ham derbisi, İngiliz futbolunun tarihsel ve toplumsal arka planı en güçlü rekabetlerinden biri olarak öne çıkıyor.





REKABETİN KÖKLERİ 19. YÜZYILA UZANIYOR

Husumetin temelleri kulüplerin kuruluş dönemine kadar gidiyor.





Millwall Rovers ile West Ham'ın öncülü olan Thames Ironworks, 19. yüzyılın sonunda birbirine yaklaşık 5 kilometre mesafede kuruldu. Her iki kulübün taraftar kitlesinin önemli bölümü, Thames Nehri çevresindeki liman ve tersanelerde çalışan işçilerden oluşuyordu.





Bölgede faaliyet gösteren şirketlerin nakliye işleri için rekabet etmesi, zamanla taraftarlar arasındaki gerilimin de büyümesine yol açtı.





1926 GREVİ GERİLİMİ ARTIRDI

İki taraf arasındaki ayrışmanın dönüm noktalarından biri 1926'daki genel liman işçileri grevi oldu.





Millwall tarafındaki tersane işçilerinin greve katılmaması ve çalışmaya devam etmesi, nehrin diğer tarafındaki işçiler arasında büyük tepki yarattı.





Tower Bridge'in iki yakasında oluşan bu ayrım, zaman içinde South Bermondsey ile East End arasındaki sosyal ve ekonomik rekabetin futbol tribünlerine de taşınmasına neden oldu.





HOLİGANLIK TARİHİYLE DE GÜNDEME GELDİ

Millwall ile West Ham arasındaki derbi, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında taraftar grupları arasındaki olaylarla sık sık gündeme geldi.





West Ham'ın Inter City Firm'i ile Millwall'ın Bushwackers grubu arasındaki gerilim, yıllar boyunca birçok karşılaşmada saha dışına taştı.





1972'de, kariyerinde iki kulüple de bağı bulunan Harry Cripps adına düzenlenen jübile maçı, tribünlerde ve stadyum çevresinde çıkan olayların gölgesinde kaldı.





1976'da Millwall taraftarı Ian Pratt, New Cross tren istasyonunda çıkan kavga sırasında hayatını kaybetti. 1986'da West Ham taraftarı Terry Burns'ün ölümüyle rekabetin karanlık geçmişine bir başka trajik olay daha eklendi.





2009'da Upton Park çevresinde yaşanan geniş çaplı olayların ardından iki takım arasındaki karşılaşmalar için güvenlik önlemleri daha da artırıldı.





REKABET SİNEMAYA DA TAŞINDI

İki kulüp arasındaki sert rekabet, popüler kültürde de kendisine yer buldu.





2005 yapımı Green Street Hooligans, West Ham çevresindeki taraftar kültürünü konu alırken filmin hikâyesinde Millwall ile olan rekabetten de güçlü biçimde yararlanıldı.





Lexi Alexander'ın yönettiği, Elijah Wood ile Charlie Hunnam'ın başrollerini paylaştığı filmdeki kurgusal Green Street Elite taraftar grubu, adını West Ham'ın eski stadı Boleyn Ground'un bulunduğu Green Street'ten aldı.





100. RANDEVU THE DEN'DE

14 yıllık bekleyiş, 19 Eylül'de sona erecek.





Millwall'ın sahası The Den'de oynanacak mücadeleyle iki ekip 100. kez resmi olarak karşılaşacak.





Sezonun ikinci derbisi ise 20 Şubat 2027'de London Stadium'da oynanacak. Bu karşılaşma, Millwall ile West Ham'ın London Stadium'daki ilk randevusu olacak.





Millwall'ın West Ham'ı kendi sahasında son kez 14 Mayıs 1979'da mağlup etmiş olması da yaklaşan karşılaşmaya ayrı bir önem katıyor.





İngiliz futbolunun en eski ve en gergin rekabetlerinden biri, 14 yıl sonra yeniden sahaya taşınacak.



