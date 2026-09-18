Galatasaray'da 'mecburi' tercih Barış Alper!

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi Teknik Direktör Okan Buruk'un kafasını iki oyuncunun formsuzluğu düşündürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İstediği ritmi bir türlü yakalayamayan ve son olarak Alman Milli Takımı kadrosuna da çağrılmayan Leroy Sane ile kötü bir dönem geçiren Barış Alper'in durumu Okan Buruk'un kafasını karıştırdı.
Her iki futbolcunun da istenen düzeyde olmaması nedeniyle kararsız kalan Buruk'un tercihini son gün belirleyeceği belirtildi.
İBRE BARIŞ'TAN YANA
İbrenin hücumda istenen düzeyde olmasa da savunma gayreti nedeniyle Barış Alper Yılmaz'dan yana olduğu öğrenildi. Buruk'un önündeki bir diğer seçeneğin ise formsuz olan iki yıldızı kesip Yunus Akgün'ü sağ kanatta oynatmak olacak.
Bu durumda ise Rus orta saha Batrakov 10 numara pozisyonunda değerlendirilecek. Bu seçeneğin son olasılık olduğu belirtildi.
LEAO VE DENİZ GÜL GARANTİ
Ön tarafta Leao ve Deniz Gül'ün yerlerinin ise garanti olduğu öğrenildi. Öte yandan Trabzonspor maçı öncesinde teknik ekibi düşündüren diğer iki oyuncunun durumlarında da bir değişiklik olmadı.
OSIMHEN VE LEMINA İDMANDA YOK
Galatasaray'ın sakatlıkları devam eden futbolcuları Victor Osimhen ve Mario Lemina çarşamba günkü antrenmana da takımla birlikte çıkmadı.
Her iki futbolcunun da istenen düzeyde olmaması nedeniyle kararsız kalan Buruk'un tercihini son gün belirleyeceği belirtildi.
İBRE BARIŞ'TAN YANA
İbrenin hücumda istenen düzeyde olmasa da savunma gayreti nedeniyle Barış Alper Yılmaz'dan yana olduğu öğrenildi. Buruk'un önündeki bir diğer seçeneğin ise formsuz olan iki yıldızı kesip Yunus Akgün'ü sağ kanatta oynatmak olacak.
Bu durumda ise Rus orta saha Batrakov 10 numara pozisyonunda değerlendirilecek. Bu seçeneğin son olasılık olduğu belirtildi.
LEAO VE DENİZ GÜL GARANTİ
Ön tarafta Leao ve Deniz Gül'ün yerlerinin ise garanti olduğu öğrenildi. Öte yandan Trabzonspor maçı öncesinde teknik ekibi düşündüren diğer iki oyuncunun durumlarında da bir değişiklik olmadı.
OSIMHEN VE LEMINA İDMANDA YOK
Galatasaray'ın sakatlıkları devam eden futbolcuları Victor Osimhen ve Mario Lemina çarşamba günkü antrenmana da takımla birlikte çıkmadı.