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Nathan Ake'nin eşinden İstanbul'da dikkat çeken paylaşım!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake'nin eşi, İstanbul'u gezdiği sırada yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Eylül 2026 20:07
Haber: Sporx.com
Nathan Ake'nin eşinden İstanbul'da dikkat çeken paylaşım!
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake'nin eşi, İstanbul'daki ilk günlerinde şehrin farklı noktalarını gezdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ake'nin eşinin telefonundaki çeviri uygulamasına yazdığı bir ifade ise dikkatlerden kaçmadı.

"GERÇEK FİYATI NEDİR?"

Paylaşılan görüntüde, "Turist fiyatı değil, gerçek fiyatı nedir?" ifadesinin Türkçeye çevrildiği görüldü.

Nathan Ake'nin eşinin bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü ve çok sayıda futbolsever tarafından yorumlandı.

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