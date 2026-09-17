Ribery'den teknik direktörlük için ilk adım

Bir dönem Avrupa futbolunun en önemli yıldızları arasında yer alan Franck Ribery, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Fransa, Türkiye, Almanya ve İtalya'da forma giyen 1983 doğumlu Ribery, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük eğitimi aldı. Daha önce B ve UEFA A lisanslarını tamamlayan Fransız futbolcu, Coverciano'daki eğitimini de tamamlayarak UEFA Pro Lisansı'nı aldı.





TEZİNİN KONUSU DİKKAT ÇEKTİ

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Ribery'nin UEFA Pro Lisansı için hazırladığı tezin başlığı da futbol anlayışını yansıttı.





Fransız yıldız, tezini "İstediğim Futbol: Gelenek ile Yenilik Arasında, Hız Arayışı" başlığıyla hazırladı.





Ribery, futbol anlayışını yalnızca veri ve formasyonlar üzerinden değerlendirmek yerine yaratıcılık, hız ve estetik kavramları üzerine kurdu.





"FUTBOLUM GÜZEL VE HIZLI OLMALI"

Ribery, futbol felsefesinin merkezindeki kavramı Fransızca "allure" kelimesiyle açıkladı.



"Üzerine futbol fikrimi inşa etmek istediğim anahtar kelime 'allure'. Fransızcada bu kelime yalnızca çekicilik anlamına gelmiyor; hız ve zarafet de dahil olmak üzere birçok nüansı var."





Fransız futbol adamı, hayalindeki futbolun seyirciyi etkilemesi gerektiğini belirterek, "Hayal ettiğim futbol, seyirciyi etkilemek için güzel ve hızlı olmalı. Üst düzey bir terzi tarafından hazırlanmış özel dikim bir takım elbise gibi olmalı." ifadelerini kullandı.





SERIE A HAYALİ

Ribery'nin teknik direktörlük kariyerinde Serie A'da görev yapmak da hedefleri arasında bulunuyor.





İtalya'da daha önce Fiorentina ve Salernitana formaları giyen Ribery için özellikle Floransa'nın ayrı bir yeri bulunuyor.





2019 yazında Fiorentina'ya transfer olan Fransız yıldız, kulüpte büyük bir karşılamayla karşılanmıştı. Ribery, eylül ayının başında Fiorentina'nın 100. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen organizasyonda da yeniden Artemio Franchi Stadı'na döndü.





Fransız futbolcu, Fiorentina formasıyla Franchi'deki son maçına 16 Mayıs 2021'de çıktı.





FLORANSA'DA YENİ HAYAT

Floransa, Ribery'nin yalnızca futbol kariyerinde değil, özel hayatında da önemli bir yere sahip.





2024 yılında Floransa'nın "Magnifico Messere" unvanına layık görülen Ribery, hayatını da Toskana bölgesinde sürdürme kararı aldı.





Fransız yıldız, partneri Greta Beccaglia ile ilişkisini de Floransa'da yaşadı. 32 yaşındaki Beccaglia, futbol gazeteciliği yapıyor.





Beccaglia, 27 Kasım 2021'de Empoli'deki Castellani Stadı dışında Toscana TV için canlı yayın yaptığı sırada bir taraftarın cinsel saldırısına uğramıştı. İtalyan gazeteci, olayın ardından hukuki süreç başlatmıştı.





Ribery ve Beccaglia'nın birlikteliğinden Franck adında bir bebek dünyaya geldi.





Fransız futbolcunun eski partneri Wahiba ile ilişkisinden ise beş çocuğu bulunuyor.





"HER TEKNİK DİREKTÖR, FUTBOLCULUK GEÇMİŞİNİN ÜRÜNÜ"

Fransa Milli Takımı'nda 81 kez forma giyen ve 16 gol atan Ribery, kariyerinde Türkiye ve Almanya'da da şampiyonluklar yaşadı.





Teknik direktörlük kariyerinde genç futbolculara deneyimlerini aktarmak isteyen Ribery, geçmişte birlikte çalıştığı teknik adamlardan öğrendiklerinin kendi futbol anlayışını şekillendirdiğini belirtti.





Fransız yıldız, bu düşüncesini şu sözlerle anlattı:



"Her insan çocukluk ve ergenlik deneyimlerinin ürünüdür. Her teknik direktör de futbolcu olarak yaşadıklarının sonucudur."





Ribery'nin futbolculuk kariyerinde Carlo Ancelotti, Pep Guardiola ve Jupp Heynckes gibi önemli teknik direktörler yer aldı. Fransız yıldız ayrıca Giuseppe Iachini ve Davide Nicola gibi farklı futbol anlayışlarına sahip teknik adamlarla da çalışma fırsatı buldu.





Ribery, teknik direktörlük kariyerinde bu isimlerin her birinden aldığı farklı özellikleri kendi futbol anlayışıyla birleştirmek istiyor.



Fransız yıldızın yeni kariyerindeki temel hedefi ise kendi ifadesiyle "allure", yani hız, zarafet ve estetiği bir araya getiren bir futbol ortaya koymak.





GALATASARAY'DA KISA SÜREN MACERA

Ribery, futbolculuk döneminde Türkiye'de Galatasaray forması da giydi. 2005 yılında sarı-kırmızılı takıma transfer olan Fransız yıldız, Galatasaray'da 17 resmi maçta forma giyerken 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.