Fenerbahçe'de Eyüpspor öncesi İsmail Kartal'dan neşter!

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Eyüpspor karşılaşması öncesinde ilk 11'de önemli değişikliklerin yaşanması bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın, Gaziantep FK maçındaki performansın ardından bazı isimleri kulübeye çekmeye hazırlandığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kartal'ın Gaziantep FK karşılaşmasında ilk 11'de görev verdiği Romelu Lukaku, Kerem Aktürkoğlu, Matteo Guendouzi ve Mert Müldür'ü Eyüpspor maçında yedek bırakmayı planladığı ifade edildi.
4 İSİM KULÜBEYE
Sarı-lacivertli teknik adamın özellikle Gaziantep FK karşılaşmasında takımın hücum ve oyun kurulumunda yaşadığı sorunların ardından kadroda değişikliğe gitmek istediği aktarıldı.
Guendouzi'nin bu sezon ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasına yedek başlaması ihtimali bulunurken, Lukaku ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerine de farklı tercihler yapılması bekleniyor.
MURIQI VE SEMEDO'YA FORMA ŞANSI
İlk 11'de yapılması planlanan değişikliklerle birlikte Vedat Muriqi, Nelson Semedo, Oğuz Aydın ve Dorgeles Nene için forma şansı doğduğu belirtildi.
Fenerbahçe'de Muriqi, sezon başından bu yana hücum hattında önemli seçeneklerden biri olurken, Semedo ve Oğuz Aydın da daha önce Kartal'ın farklı maçlardaki tercihleri arasında yer aldı. UEFA'nın güncel kadro listesinde de bu oyuncular Fenerbahçe kadrosunda bulunuyor.
GREENWOOD İÇİN FARKLI PLAN
İsmail Kartal'ın bir diğer planının ise Mason Greenwood ile ilgili olduğu kaydedildi. Oyun kurucu konusunda yaşanan sıkıntıyı çözmek isteyen deneyimli teknik adamın, İngiliz yıldızı zaman zaman 10 numara pozisyonunda değerlendirmeyi düşündüğü ifade edildi.
Greenwood bu sezon Fenerbahçe'nin hücum hattında düzenli olarak görev alırken, UEFA kayıtlarında da 7 maçta 2 golü bulunuyor.
Fenerbahçe'de Eyüpspor karşılaşması öncesinde Kartal'ın son kararını maç öncesindeki antrenmanların ardından vermesi bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın, Gaziantep FK maçındaki performansın ardından bazı isimleri kulübeye çekmeye hazırlandığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kartal'ın Gaziantep FK karşılaşmasında ilk 11'de görev verdiği Romelu Lukaku, Kerem Aktürkoğlu, Matteo Guendouzi ve Mert Müldür'ü Eyüpspor maçında yedek bırakmayı planladığı ifade edildi.
4 İSİM KULÜBEYE
Sarı-lacivertli teknik adamın özellikle Gaziantep FK karşılaşmasında takımın hücum ve oyun kurulumunda yaşadığı sorunların ardından kadroda değişikliğe gitmek istediği aktarıldı.
Guendouzi'nin bu sezon ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasına yedek başlaması ihtimali bulunurken, Lukaku ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerine de farklı tercihler yapılması bekleniyor.
MURIQI VE SEMEDO'YA FORMA ŞANSI
İlk 11'de yapılması planlanan değişikliklerle birlikte Vedat Muriqi, Nelson Semedo, Oğuz Aydın ve Dorgeles Nene için forma şansı doğduğu belirtildi.
Fenerbahçe'de Muriqi, sezon başından bu yana hücum hattında önemli seçeneklerden biri olurken, Semedo ve Oğuz Aydın da daha önce Kartal'ın farklı maçlardaki tercihleri arasında yer aldı. UEFA'nın güncel kadro listesinde de bu oyuncular Fenerbahçe kadrosunda bulunuyor.
GREENWOOD İÇİN FARKLI PLAN
İsmail Kartal'ın bir diğer planının ise Mason Greenwood ile ilgili olduğu kaydedildi. Oyun kurucu konusunda yaşanan sıkıntıyı çözmek isteyen deneyimli teknik adamın, İngiliz yıldızı zaman zaman 10 numara pozisyonunda değerlendirmeyi düşündüğü ifade edildi.
Greenwood bu sezon Fenerbahçe'nin hücum hattında düzenli olarak görev alırken, UEFA kayıtlarında da 7 maçta 2 golü bulunuyor.
Fenerbahçe'de Eyüpspor karşılaşması öncesinde Kartal'ın son kararını maç öncesindeki antrenmanların ardından vermesi bekleniyor.