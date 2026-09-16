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Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den kötü haber!

Beşiktaş'ta Marsilya maçı öncesinde Orkun Kökçü'nün durumu belirsizliğini koruyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 16 Eylül 2026 20:15
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den kötü haber!
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Beşiktaş'ta Marsilya karşılaşması öncesinde Orkun Kökçü'den kötü haber geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla HT Spor'un haberine göre siyah-beyazlıların kaptanı, antrenmanın ardından ayak parmağında problem yaşadı.

DURUMU YARIN NETLEŞECEK

Orkun Kökçü'nün sağlık durumunun yarın öğle saatlerinde yeniden kontrol edileceği belirtildi.

Yapılacak değerlendirmenin ardından milli futbolcunun Marsilya karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği netlik kazanacak.

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