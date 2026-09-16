Beşiktaş'ta Marsilya karşılaşması öncesinde Orkun Kökçü'den kötü haber geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HT Spor'un haberine göre siyah-beyazlıların kaptanı, antrenmanın ardından ayak parmağında problem yaşadı.
DURUMU YARIN NETLEŞECEK
Orkun Kökçü'nün sağlık durumunun yarın öğle saatlerinde yeniden kontrol edileceği belirtildi.
Yapılacak değerlendirmenin ardından milli futbolcunun Marsilya karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği netlik kazanacak.
DURUMU YARIN NETLEŞECEK
Orkun Kökçü'nün sağlık durumunun yarın öğle saatlerinde yeniden kontrol edileceği belirtildi.
Yapılacak değerlendirmenin ardından milli futbolcunun Marsilya karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği netlik kazanacak.