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Galatasaray'da iki futbolcuya ara ilaç olacak

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Wilfried Singo ve El Chadaille Bitshiabu'nun milli aradan sonra hazır olması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 16 Eylül 2026 10:15
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da iki futbolcuya ara ilaç olacak
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Galatasaray'da fiziksel olarak hazır olmayan yeni transfer El Chadaille Bitshiabu ve sakatlığı henüz geçmeyen Wilfried Singo için milli ara ilaç gibi gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Her iki oyuncunun verilecek uzun arada toparlamasının beklendiği belirtildi. Bu nedenle Bitshiabu ve Singo'ya özel program uygulanacağı öğrenildi.

İki oyuncunun hazır hale gelmesiyle beraber teknik kadronun da elinin güçleneceği belirtildi.  

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