Galatasaray'da iki futbolcuya ara ilaç olacak

Galatasaray'da fiziksel olarak hazır olmayan yeni transfer El Chadaille Bitshiabu ve sakatlığı henüz geçmeyen Wilfried Singo için milli ara ilaç gibi gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Her iki oyuncunun verilecek uzun arada toparlamasının beklendiği belirtildi. Bu nedenle Bitshiabu ve Singo'ya özel program uygulanacağı öğrenildi.
İki oyuncunun hazır hale gelmesiyle beraber teknik kadronun da elinin güçleneceği belirtildi.
İki oyuncunun hazır hale gelmesiyle beraber teknik kadronun da elinin güçleneceği belirtildi.