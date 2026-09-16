Samsunsporlu Marius Mouandilmadj, Olympiakos'a gitti!

Samsunspor'dan golcü oyuncu Marius Mouandilmadji, Olympiakos'a transfer oldu.
BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU
Yunanistan temsilcisi ile Samsunspor, 28 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 9 milyon euro karşılığında el sıkıştı. Olympiakos'un bu rakamı dört taksit halinde ödeyeceği öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE OYUNCUYLA DA ANLAŞMA SAĞLANDI
Kulüpler arasındaki anlaşmanın ardından Olympiakos, Marius Mouandilmadji ile de kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Çadlı santrforun Yunan ekibinden yıllık 1,3 milyon euro maaş kazanacağı belirtildi.
TRANSFER AÇIKLANDI
Samsunspor ve 28 yaşındaki oyuncu ile anlaşma sağlayan Olympiacos, transferi resmen duyurdu.
SAMSUNSPOR VEDA ETTİ
Samsunspor, Marius Mouandilmadji'ye veda etti.
SAMSUNSPOR'UN PAYLAŞIMI
"Teşekkürler Marius Mouandilmadji…
Atatürklü Arma altında sergilediğin mücadele, fiziksel üstünlük ve bitmeyen gol hırsınla taraftarlarımızın sevgilisi oldun.
Süper Lig'e yükseldiğimiz 2023-24 sezonunda kulübümüze katıldın, ikinci sezonunda Avrupa'nın kapılarını aralayan kadromuzun başrol oyuncuları arasında yer aldın. UEFA Konferans Ligi'nde kaydettiğin 8 gol ve 3 asistle turnuvanın en çok skor katkısı sağlayan ismi olmakla kalmadın, Avrupa kulvarında tarih yazmamıza da öncülük ettin.
Hücumdaki caydırıcı gücün, kritik anlarda sahneye çıkışın ve azminle taraftarımızın hafızasında silinmez bir iz bıraktın.
Saha içindeki hırsın, örnek takımdaşlığın ve verdiğin tüm emekler için teşekkürler Marius.
Yolun açık olsun!"
PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ
Samsunspor'da 119 maça çıkan Marius Mouandilmadji, 44 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.
BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU
Yunanistan temsilcisi ile Samsunspor, 28 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 9 milyon euro karşılığında el sıkıştı. Olympiakos'un bu rakamı dört taksit halinde ödeyeceği öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE OYUNCUYLA DA ANLAŞMA SAĞLANDI
Kulüpler arasındaki anlaşmanın ardından Olympiakos, Marius Mouandilmadji ile de kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Çadlı santrforun Yunan ekibinden yıllık 1,3 milyon euro maaş kazanacağı belirtildi.
TRANSFER AÇIKLANDI
Samsunspor ve 28 yaşındaki oyuncu ile anlaşma sağlayan Olympiacos, transferi resmen duyurdu.
SAMSUNSPOR VEDA ETTİ
Samsunspor, Marius Mouandilmadji'ye veda etti.
SAMSUNSPOR'UN PAYLAŞIMI
"Teşekkürler Marius Mouandilmadji…
Atatürklü Arma altında sergilediğin mücadele, fiziksel üstünlük ve bitmeyen gol hırsınla taraftarlarımızın sevgilisi oldun.
Süper Lig'e yükseldiğimiz 2023-24 sezonunda kulübümüze katıldın, ikinci sezonunda Avrupa'nın kapılarını aralayan kadromuzun başrol oyuncuları arasında yer aldın. UEFA Konferans Ligi'nde kaydettiğin 8 gol ve 3 asistle turnuvanın en çok skor katkısı sağlayan ismi olmakla kalmadın, Avrupa kulvarında tarih yazmamıza da öncülük ettin.
Hücumdaki caydırıcı gücün, kritik anlarda sahneye çıkışın ve azminle taraftarımızın hafızasında silinmez bir iz bıraktın.
Saha içindeki hırsın, örnek takımdaşlığın ve verdiğin tüm emekler için teşekkürler Marius.
Yolun açık olsun!"
PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ
Samsunspor'da 119 maça çıkan Marius Mouandilmadji, 44 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.