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Cristiano Ronaldo'lu Al-Nassr'a ağır darbe

Asya Şampiyonlar Ligi'nde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) temsilcisi Al Ain, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ı 4-0 mağlup etti.

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calendar 16 Eylül 2026 01:02 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2026 02:02
Cristiano Ronaldo'lu Al-Nassr'a ağır darbe
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Asya Şampiyonlar Ligi'nde BAE'nin Al Ain takımı, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ı 4-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Abu Dabi'ye bağlı Al Ain kentindeki Hazza Bin Zayed Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Al Ain, rakibini 4-0 yenerek Asya Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı.

Ev sahibi Al Ain'in gollerini 25 ve 63. dakikalarda Houssine Rahimi, 72. dakikada Süfyan Rahimi ve 85. dakikada Yakumakis attı.

Cristiano Ronaldo'nun takımı Al-Nassr ise ligde ilk maçında puanla tanışamadı.

 

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