Cristiano Ronaldo'lu Al-Nassr'a ağır darbe

Asya Şampiyonlar Ligi'nde BAE'nin Al Ain takımı, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ı 4-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Abu Dabi'ye bağlı Al Ain kentindeki Hazza Bin Zayed Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Al Ain, rakibini 4-0 yenerek Asya Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı.
Ev sahibi Al Ain'in gollerini 25 ve 63. dakikalarda Houssine Rahimi, 72. dakikada Süfyan Rahimi ve 85. dakikada Yakumakis attı.
Cristiano Ronaldo'nun takımı Al-Nassr ise ligde ilk maçında puanla tanışamadı.
Ev sahibi Al Ain'in gollerini 25 ve 63. dakikalarda Houssine Rahimi, 72. dakikada Süfyan Rahimi ve 85. dakikada Yakumakis attı.
Cristiano Ronaldo'nun takımı Al-Nassr ise ligde ilk maçında puanla tanışamadı.