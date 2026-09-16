Körfez Basket, Yunan rakibini devirip çeyrek finale yükseldi

FIBA Şampiyonlar Ligi Elemeleri son 16 turunda Biotekno Körfez Basket, Yunanistan'ın Kolossos H Hotels BC takımını 91-79 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bulgaristan'ın Samokov kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 26-21 önde geçen Biotekno Körfez Basket, soyunma odasına 43-41 üstün gitti.
Son çeyreğe 70-66 geride giren Kocaeli ekibi, karşılaşmayı 91-79 kazandı.
Biotekno Körfez Basket, 17 Eylül Perşembe günü çeyrek finalde bir başka Yunan ekibi Promitheas Patras ile karşılaşacak.
Son çeyreğe 70-66 geride giren Kocaeli ekibi, karşılaşmayı 91-79 kazandı.
Biotekno Körfez Basket, 17 Eylül Perşembe günü çeyrek finalde bir başka Yunan ekibi Promitheas Patras ile karşılaşacak.