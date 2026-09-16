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Körfez Basket, Yunan rakibini devirip çeyrek finale yükseldi

Biotekno Körfez Basket, FIBA Şampiyonlar Ligi Elemeleri son 16 turunda Kolossos H Hotels BC'yi 91-79 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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calendar 16 Eylül 2026 00:29 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2026 02:29
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Körfez Basket, Yunan rakibini devirip çeyrek finale yükseldi
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FIBA Şampiyonlar Ligi Elemeleri son 16 turunda Biotekno Körfez Basket, Yunanistan'ın Kolossos H Hotels BC takımını 91-79 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bulgaristan'ın Samokov kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 26-21 önde geçen Biotekno Körfez Basket, soyunma odasına 43-41 üstün gitti.

Son çeyreğe 70-66 geride giren Kocaeli ekibi, karşılaşmayı 91-79 kazandı.

Biotekno Körfez Basket, 17 Eylül Perşembe günü çeyrek finalde bir başka Yunan ekibi Promitheas Patras ile karşılaşacak.

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