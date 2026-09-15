Haber Tarihi: 15 Eylül 2026 12:15 - Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2026 12:15

Borsa Neden Düşüyor, Düştü? (Bugün- 15 Eylül)

Haftanın ilk işlem günlerinde dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, 15 Eylül işlemlerinde sert satış baskısıyla karşılaştı. Güne 14.219,98 puandan başlayan BIST 100 endeksi, gün ortasına doğru hızlanan satış dalgasıyla birlikte kritik 14.000 psikolojik eşiğinin altına geriledi. Endeks, saat 11:56 itibarıyla %1,86 değer kaybıyla 13.971,16 puandan işlem görürken, gün içi en düşük seviye olarak 13.962,72 puan test edildi.

Borsa Neden Düşüyor, Düştü? (Bugün- 15 Eylül)
Abone Ol
Piyasadaki bu geri çekilmede özellikle teknik ve makroekonomik dinamikler belirleyici rol oynuyor. Güne yatay başlayan endekste, kritik direnç seviyelerinin aşılamaması yatırımcılarda kâr realizasyonu eğilimini hızlandırdı. 14.000 seviyesinin altına inilmesiyle birlikte tetiklenen stop-loss emirleri gün içi kayıpları artırırken, sıkı para politikasının yarattığı yüksek mevduat faizleri borsadaki likiditenin bir kısmını risksiz getiri araçlarına yönlendiriyor.
Lokomotif hisselerdeki genele yayılan satışların derinleştirdiği düşüşte, 52 haftalık zirvesi olan 15.204,92 puandan uzaklaşan endeks için analistler 13.950 ve 13.800 seviyelerini kısa vadeli kritik destekler olarak değerlendiriyor. Yeniden alım iştahının güçlenmesi ve düşüşün durulması için ise endeksin 14.200 puanın üzerine kalıcı olarak yerleşmesi gerektiği vurgulanıyor.

Diğer Haberler

Göztepe, bu sezon kabusu gördü! Göztepe Göztepe, bu sezon kabusu gördü!
Ceyhun Gülselam'dan futbola veda! Futbol Ceyhun Gülselam'dan futbola veda!
UEFA, finallerin ev sahiplerini açıkladı Şampiyonlar Ligi UEFA, finallerin ev sahiplerini açıkladı
Fenerbahçe'de yönetime büyük tepki! Fenerbahçe Fenerbahçe'de yönetime büyük tepki!
Borsa Neden Düşüyor, Düştü? (Bugün- 15 Eylül) Gündem Borsa Neden Düşüyor, Düştü? (Bugün- 15 Eylül)
Teşkilat yeni sezon ne zaman başlayacak? Teşkilat 7. sezon tarihi belli oldu mu? Gündem Teşkilat yeni sezon ne zaman başlayacak? Teşkilat 7. sezon tarihi belli oldu mu?
Başakşehir'de Nuri Şahin gelişmesi! RAMS Başakşehir Başakşehir'de Nuri Şahin gelişmesi!
Mamadou Niang: 'Vlahovic, Avrupa'nın en iyilerinden' Beşiktaş Mamadou Niang: "Vlahovic, Avrupa'nın en iyilerinden"
Muğlaspor'dan Sivasspor'a teşekkür! Spor Toto 1. Lig Muğlaspor'dan Sivasspor'a teşekkür!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Serdar Dursun: "İsmail Kartal'ın eli kolu bağlanıyor"
2
Beşiktaş deplasmanı öncesi Marsilya'da kriz!
3
Trabzonspor anlaşmaya çok yakın; Thomas Reis
4
Inter'den 5 golle gövde gösterisi
5
Galatasaray'dan zemin için hamle
6
El Chadaille Bitshiabu'dan forma için hamle!
7
Vinicius Junior'dan Arda Güler itirafı!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.