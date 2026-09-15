Borsa Neden Düşüyor, Düştü? (Bugün- 15 Eylül)

Piyasadaki bu geri çekilmede özellikle teknik ve makroekonomik dinamikler belirleyici rol oynuyor. Güne yatay başlayan endekste, kritik direnç seviyelerinin aşılamaması yatırımcılarda kâr realizasyonu eğilimini hızlandırdı. 14.000 seviyesinin altına inilmesiyle birlikte tetiklenen stop-loss emirleri gün içi kayıpları artırırken, sıkı para politikasının yarattığı yüksek mevduat faizleri borsadaki likiditenin bir kısmını risksiz getiri araçlarına yönlendiriyor.

Lokomotif hisselerdeki genele yayılan satışların derinleştirdiği düşüşte, 52 haftalık zirvesi olan 15.204,92 puandan uzaklaşan endeks için analistler 13.950 ve 13.800 seviyelerini kısa vadeli kritik destekler olarak değerlendiriyor. Yeniden alım iştahının güçlenmesi ve düşüşün durulması için ise endeksin 14.200 puanın üzerine kalıcı olarak yerleşmesi gerektiği vurgulanıyor.