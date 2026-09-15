Haber Tarihi: 15 Eylül 2026 12:59 -
Güncelleme Tarihi:
15 Eylül 2026 12:59
Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, lig aşamasındaki ilk maçında Marsilya'yı konuk edecek. Peki Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte BJK - Marsilya maçının tarihi, saati, yayın kanalı ve karşılaşmaya dair tüm detaylar...
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor. Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, 2026-2027 sezonundaki ilk lig aşaması maçında Fransız ekibi Marsilya'yı sahasında konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesinde "Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Siyah-beyazlı ekibin Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavı 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. TRT 1'in yayın akışında da Beşiktaş - Marsilya karşılaşması 22.00'de canlı spor yayını olarak yer alıyor. Beşiktaş - Marsilya maçına dair detaylar haberimizde...
BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN?Beşiktaş - Marsilya maçı 17 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak.BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 1. hafta karşılaşması 22.00'de başlayacak.BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?Beşiktaş - Marsilya karşılaşması TRT 1'den canlı yayınlanacak.
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