UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor. Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, 2026-2027 sezonundaki ilk lig aşaması maçında Fransız ekibi Marsilya'yı sahasında konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesinde "Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Siyah-beyazlı ekibin Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavı 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. TRT 1'in yayın akışında da Beşiktaş - Marsilya karşılaşması 22.00'de canlı spor yayını olarak yer alıyor. Beşiktaş - Marsilya maçına dair detaylar haberimizde...

Beşiktaş - Marsilya maçı 17 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 1. hafta karşılaşması 22.00'de başlayacak.

Beşiktaş - Marsilya karşılaşması TRT 1'den canlı yayınlanacak.