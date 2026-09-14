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Bugün otobüsler, toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün Marmaray, İETT ulaşım ücretsiz mi?
Haber Tarihi: 14 Eylül 2026 11:41 -
Güncelleme Tarihi:
14 Eylül 2026 11:41
Bugün otobüsler, toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün Marmaray, İETT ulaşım ücretsiz mi?
Bugün "otobüsler, toplu taşıma, Marmaray, İETT ulaşım ücretsiz mi" sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 81 ilde de çeşitli etkinlik ve konserler düzenlenirken Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere toplu taşımanın durumu da merak konusu oldu. Etkinliklere katılmayı düşünenlere, "Ankara, İzmir ve İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Otobüsler ücretsiz m? Toplu taşıma, Marmaray, Metro, dolmuşlar, köprüler, İETT ulaşım ücretsiz mi? İşte yanıtı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni eğitim öğretim yılı öncesinde güvenli ve kolay ulaşım sağlanabilmesi amacıyla hazırlıklarını tamamladı.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığını (AKOM) ziyaret ederek, yeni dönem öncesinde yapılan hazırlıklara ilişkin bilgi aldı, değerlendirmelerde bulundu.İstanbulluların ilk gün yaşanacak yoğunluktan mümkün olduğunca az etkilenmesi için tüm ekiplerle sahada olacaklarını belirten Aslan, "14 Eylül Pazartesi günü 06.00 ila 16.00 saatleri arasında bilet entegrasyonuna dahil toplu ulaşım ücretsiz olacak. İETT, metrobüs ve Metro İstanbul'da toplam 3 bin 665 ilave sefer düzenleyeceğiz. Toplu taşıma kapasitemizi artırarak mümkün olduğunca fazla İstanbulluyu toplu ulaşıma yönlendireceğiz." açıklamasını yaptı.Aslan, yaklaşık 18 bin okul servisinin trafiğe çıkacağını, okul çevrelerindeki 94 İSPARK otoparkında servis araçlarına gün boyunca ücretsiz park imkanı sağlayacaklarını bildirdi.MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?Öte yandan Marmaray TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından işletilmektedir. İBB'ye bağlı geçerli ulaşım araçları, otobüs, metro, metrobüs, vapur, tramvay gibi araçlardır. Marmaray bu kapsama dahil değildir.Buna göre 8 Eylül'de Marmaray ücretli olacak.
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