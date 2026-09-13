Okan Buruk: 'Hakemlik hayatı bitmeli'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde Kocaelispor maçının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Sporting Lizbon maçı için de hakem tepkisinde bulundu.
Okan Buruk, "Sporting maçındaki VAR hakeminin ben olsam hakemlik hayatını bitiririm." dedi. Başarılı teknik adam, "Sporting maçında tartışılmaz bir kırmızı kart vardı. Çağırmayan Alman hakemin adını unuttum. Dingert, yani dingil de dediler ama Dingert diyoruz biz (Gülerek). Ben olsam o hakemin hakemliğini bitiririm." diye konuştu.
GALATASARAY'DAN ŞİKAYET KARARI
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting Lizbon'a deplasmanda 3-1 kaybetmişti. Bu maçta Norveçli hakem Espen Eskas düdük çalmış ve Alman hakem Christian Dingert VAR'da görev almıştı.
Galatasaray, maçın ardından Norveçli hakem Eskas için UEFA'ya şikayet kararı almıştı.
OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Sporting Lizbon maçı için de hakem tepkisinde bulundu.
Okan Buruk, "Sporting maçındaki VAR hakeminin ben olsam hakemlik hayatını bitiririm." dedi. Başarılı teknik adam, "Sporting maçında tartışılmaz bir kırmızı kart vardı. Çağırmayan Alman hakemin adını unuttum. Dingert, yani dingil de dediler ama Dingert diyoruz biz (Gülerek). Ben olsam o hakemin hakemliğini bitiririm." diye konuştu.
GALATASARAY'DAN ŞİKAYET KARARI
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting Lizbon'a deplasmanda 3-1 kaybetmişti. Bu maçta Norveçli hakem Espen Eskas düdük çalmış ve Alman hakem Christian Dingert VAR'da görev almıştı.
Galatasaray, maçın ardından Norveçli hakem Eskas için UEFA'ya şikayet kararı almıştı.