Slobodan Kovac: 'Kendimize güvenmeliyiz'

13 Eylül
Galatasaray-Kocaelispor
0-070'
13 Eylül
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
1-2
13 Eylül
Amed Sportif-Başakşehir
3-072'
13 Eylül
Iğdır FK-Mardin 1969 Spor
1-0
13 Eylül
Sivasspor-Muğlaspor
1-1
13 Eylül
Karagümrük-Manisa FK
1-171'
13 Eylül
Bursaspor-Esenler Erokspor
2-272'
13 Eylül
RB Leipzig-Hamburger SV
5-0
13 Eylül
Elversberg-Bayern Munih
1-2
13 Eylül
Coventry City-Brighton
0-5
13 Eylül
M. United-M.City
0-1
13 Eylül
Celta Vigo-Malaga
1-1
13 Eylül
Levante-Barcelona
2-4
13 Eylül
Getafe-Deportivo
1-1
13 Eylül
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13 Eylül
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3-2
13 Eylül
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1-0
13 Eylül
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21:45
13 Eylül
Lille-Troyes
2-0
13 Eylül
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2-2
13 Eylül
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21:45
13 Eylül
Excelsior-FC Utrecht
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13 Eylül
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13 Eylül
PSV Eindhoven-S. Rotterdam
1-130'
13 Eylül
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1-0
13 Eylül
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0-3
13 Eylül
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1-3
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1-1
13 Eylül
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13 Eylül
Austria Wien-Austria Lustenau
2-1
13 Eylül
WSG Tirol-Hartberg
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FC Zürich-FC Vaduz
2-1
13 Eylül
Lausanne-Servette
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FC Luzern-Basel
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13 Eylül
Arouca-Santa Clara
1-273'
13 Eylül
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3-2
13 Eylül
S. Moskova-FC Rostov
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1-190'
13 Eylül
Sheffield United-Wolves
0-1
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Avellino-Palermo
1-1
13 Eylül
Mantova-Sampdoria
2-0
13 Eylül
FC Volendam-FC Den Bosch
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13 Eylül
AVS-Farense
0-0
13 Eylül
Chaves-Feirense
1-0
13 Eylül
Amarante FC-Uniao de Leiria
2-2
13 Eylül
Sebat Gençlik -Şanlıurfaspor
3-3
13 Eylül
Ankaraspor-Erbaaspor
2-1
13 Eylül
Aksarayspor-Kastamonuspor
3-0
13 Eylül
İskenderunspor-Kırklarelispor
0-1
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13 Eylül
Sakaryaspor-Adana 01 FK
2-0
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Lyngby-Soenderjyske
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Silkeborg-Viborg
1-1
13 Eylül
Randers FC-OB
1-2
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FC Nordsjaelland-AGF
2-0
13 Eylül
Viking-Kristiansund BK
8-1
13 Eylül
Start-Brann
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Hamarkameratene-Molde
1-5
13 Eylül
KFUM-Aalesund
2-1
13 Eylül
Fredrikstad-Sarpsborg 08
1-157'

Slobodan Kovac: "Kendimize güvenmeliyiz"

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Slobodan Kovac, İsviçre galibiyeti sonrası konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 13 Eylül 2026 19:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Slobodan Kovac: 'Kendimize güvenmeliyiz'
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2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu üçüncü maçında İsviçre'yi 3-0 mağlup eden A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörü Slobodan Kovac, takımın özgüvenini yeniden kazanması gerektiğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bugün 59 yaşına giren Kovac, BT Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Üst üste aldıkları iki yenilginin takımın özgüvenini etkilediğini vurgulayan Kovac, "Memnun değilim. Belki de iki maç kaybettiğimiz ve özgüvenimizi yitirdiğimiz için böyle oldu. Ama genel olarak Avrupa Şampiyonası'na neden bu kadar kötü başladığımızı bilmiyorum. Belki bazı oyuncularımız burada değil ve başka nedenler de var. Fakat bu bir bahane değil. Hepimiz sıkı çalışıyoruz ve şimdi şansımızı değerlendirme zamanı. İlk 6 oyuncumuzun çoğu yok. Oynayan oyuncular bu şansı değerlendirmeli ve önce kendilerine, ardından da bize kalitelerini göstermeli. Bu nedenle yarın daha iyi oynayacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.

Takımın Avrupa Şampiyonası'na iyi sonuçlarla geldiğini hatırlatan Kovac, "Neden böyle bir durumda olduğumuzu, neden korktuğumuzu bilmiyorum. Olimpiyat şampiyonuyla oynarken korkabilirsiniz ama İsviçre'ye karşı, tüm saygımla söylüyorum, biraz daha kendimize güvenmeliyiz. Bizim de önemli bir takım olduğumuzu bilmeliyiz. Buraya çok iyi sonuçlarla geldik. VNL'i 6. sırada tamamladık." diye konuştu.

İlk iki maçla İsviçre karşılaşmasının farkına da değinen Kovac, takımlar arasındaki kalite farkına dikkati çekerek, "İlk iki maçta olimpiyat oyunlarında mücadele etmiş, olimpiyat şampiyonu olmuş takımlarla oynadık. Bu tamamen farklı. Sanırım İsviçre, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci veya üçüncü kez yer alıyor. Sahada bunu gösteremiyoruz ama aradaki kalite farkı çok büyük. Tüm saygımla söylüyorum. Özellikle Türkiye'de takımlar çok fazla yatırım yapıyor. Mesele bu." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takımın bir sonraki maçta ev sahibi Romanya ile karşılaşacağını hatırlatan Kovac, "Çok zor olacak. Bir ay önce bana sorsaydınız, bizim daha iyi olduğumuzu söylerdim. Şimdi tekrar söylüyorum, kendimizi bulmalıyız. Ama tabii ki maçı kazanmak için sahaya çıkacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

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